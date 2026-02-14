SON GÜNLER! 2026 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk teravih, ilk sahur ve ilk iftar tarihleri

İslam aleminin büyük bir özlemle beklediği mübarek Ramazan ayı için geri sayım başladı. 2026 yılında kış ve bahar mevsimine denk gelen Ramazan-ı Şerif, manevi iklimiyle gönülleri ısıtacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre; bu yıl milyonlarca Müslüman ilk orucunu Şubat ayının ikinci yarısında tutacak. Peki, 2026 ilk sahur ne zaman? İlk teravih hangi gün kılınacak? İşte iftar, sahur ve bayram tarihlerini içeren 2026 Ramazan imsakiyesi detayları.
Ramazan'ın ilk gününde Türkiye'nin üç büyük ilindeki tahmini vakitler şöyledir:
|Şehir
|İlk Sahur (İmsak)
|İlk İftar (Akşam)
|İlk Teravih (Yatsı)
|İstanbul
|06:22
|18:49
|20:09
|Ankara
|06:06
|18:35
|19:54
|İzmir
|06:29
|19:00
|20:16