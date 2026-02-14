Trend Galeri Trend Yaşam SON GÜNLER! 2026 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk teravih, ilk sahur ve ilk iftar tarihleri

SON GÜNLER! 2026 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk teravih, ilk sahur ve ilk iftar tarihleri

İslam aleminin büyük bir özlemle beklediği mübarek Ramazan ayı için geri sayım başladı. 2026 yılında kış ve bahar mevsimine denk gelen Ramazan-ı Şerif, manevi iklimiyle gönülleri ısıtacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine göre; bu yıl milyonlarca Müslüman ilk orucunu Şubat ayının ikinci yarısında tutacak. Peki, 2026 ilk sahur ne zaman? İlk teravih hangi gün kılınacak? İşte iftar, sahur ve bayram tarihlerini içeren 2026 Ramazan imsakiyesi detayları.

Giriş Tarihi: 14.02.2026 00:18
Rahmet, mağfiret ve bereket kapılarının ardına kadar açıldığı on bir ayın sultanı Ramazan, 2026 yılında Şubat ayında kapımızı çalıyor. Müslümanlar için yardımlaşma, dayanışma ve ibadetle geçen bu kutsal ay, ilk teravih namazı ile başlayacak. 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece, bereketin simgesi sahur sofralarına oturulacak. İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm Türkiye'de ilk oruç heyecanı yaşanacak.

2026 RAMAZAN AYI ÖNEMLİ TARİHLER

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre 2026 yılı dini takvimi şu şekildedir:

İlk Teravih Namazı: 18 Şubat 2026 Çarşamba (Yatsı ezanı ile birlikte)

İlk Sahur: 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece

Ramazan Başlangıcı (İlk Oruç): 19 Şubat 2026 Perşembe

Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Son oruç)

İLK GÜN İMSAK VE İFTAR VAKİTLERİ (19 ŞUBAT 2026)

Ramazan'ın ilk gününde Türkiye'nin üç büyük ilindeki tahmini vakitler şöyledir:

Şehir İlk Sahur (İmsak) İlk İftar (Akşam) İlk Teravih (Yatsı)
İstanbul 06:22 18:49 20:09
Ankara 06:06 18:35 19:54
İzmir 06:29 19:00 20:16

2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

29 gün sürecek olan Ramazan ayının ardından kutlanacak olan bayram tarihleri:

Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar

