Son Hıçkırık filmi konusu ve oyuncuları: Son Hıçkırık filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?

1971 yılında vizyona giren Son Hıçkırık, yönetmen koltuğunda usta isim Ertem Eğilmez'in oturduğu, dram türündeki en güçlü örneklerden biridir. Film, sadece bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda kaderin cilvelerini ve sadakati anlatan derin bir dramdır. Hülya Koçyiğit'in hem Nalan hem de onun yeğeni Handan karakterlerine hayat vererek çift rol üstlendiği yapım, izleyiciyi 19. yüzyılın sonlarından Cumhuriyet dönemine uzanan geniş bir zaman dilimine götürür. İşte her sahnesi ayrı bir hüzün barındıran Son Hıçkırık filminin hikayesi.