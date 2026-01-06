Trend
Son Hıçkırık filmi konusu ve oyuncuları: Son Hıçkırık filmi ne zaman, kaç yılında çekildi?
Türk sinemasının melankolik ve hüzünlü hikayelerinden biri olan "Son Hıçkırık", Kerime Nadir'in ölümsüz eserinden beyazperdeye taşınan en başarılı yapımlardan biri olarak kabul ediliyor. Başrollerini Yeşilçam'ın efsane isimleri Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet'in paylaştığı film, imkansız bir aşkın nesiller boyu süren izlerini konu alıyor. Peki, Son Hıçkırık filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve ne zaman çekildi? İşte Türk sineması tarihine damga vuran bu efsane yapıma dair tüm detaylar.
Giriş Tarihi: 06.01.2026 17:34
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:37