SON ÖDEME TARİHİ! Aile Destek Programı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı, açıklama geldi mi? Aile destek ödeme tarihleri

Yılın son günleri yaşanırken aile destek parası ödemelerinin sona ereceği tarihle ilgili araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi hanelere 12 ay boyunca düzenli nakdi yardım sağlıyordu. Bu yıl Haziran ayında sona ermesi planlanan ödemeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bir süre daha devam etti. Peki, aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, yardımlar uzatılır mı? İşte merak edilen tüm detaylar...