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SON ÖDEME TARİHİ! Aile Destek Programı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı, açıklama geldi mi? Aile destek ödeme tarihleri

Yılın son günleri yaşanırken aile destek parası ödemelerinin sona ereceği tarihle ilgili araştırmalar gündemdeki yerini aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi hanelere 12 ay boyunca düzenli nakdi yardım sağlıyordu. Bu yıl Haziran ayında sona ermesi planlanan ödemeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bir süre daha devam etti. Peki, aile destek ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, yardımlar uzatılır mı? İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2024 15:18 Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:18
SON ÖDEME TARİHİ! Aile Destek Programı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı, açıklama geldi mi? Aile destek ödeme tarihleri

Yıl sonuna yaklaşırken, Aile Destek ödemelerinin bitiş tarihi gündemdeki yerini aldı. 4 farklı gelir aralığı için 850 TL ile 1250 TL arasında değişen ödemeler Kasım ayında hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Aralık ayına sayılı günler kala yıl sonuna kadar uzatıldığı açıklanan programın sona ereceği tarih sorgulanmaya başladı. Her ay hesaplara yatırılan ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki, aile destek ödemeleri uzatılır mı, ne zaman bitiyor? İşte, o konu hakkında tüm detaylar...

SON ÖDEME TARİHİ! Aile Destek Programı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı, açıklama geldi mi? Aile destek ödeme tarihleri

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Buna göre; Aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar yatırılmaya devam edecek.

SON ÖDEME TARİHİ! Aile Destek Programı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı, açıklama geldi mi? Aile destek ödeme tarihleri

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYINDA SONA ERİYOR!

Başkan Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında söz konusu ödemeler Aralık ayında son kez hesaplarda olacak.

SON ÖDEME TARİHİ! Aile Destek Programı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı, açıklama geldi mi? Aile destek ödeme tarihleri

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILIR MI?

2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

SON ÖDEME TARİHİ! Aile Destek Programı ne zaman bitiyor, uzatılacak mı, açıklama geldi mi? Aile destek ödeme tarihleri

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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