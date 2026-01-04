SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ ARTIYOR! 2026 Ocak 65 yaş aylığı, engelli, dul ve yetim maaşı ne kadar olacak?

Ocak 2026 itibarıyla memur maaş artışları sosyal destek ödemelerini de etkileyecek. Düşük gelirli vatandaşlara kamu tarafından sağlanan yardımlar; güncellenen maaş katsayıları ve ücretler esas alınarak yeniden hesaplanacak.Bu kapsamda SED yardımları, evde bakım maaşı, engelli aylıkları, 65 yaş aylığı ile dul ve yetim maaşları, 2026 yılında zamlı tutarlar üzerinden hak sahiplerine ödenecek. Peki Ocak 2026'da hangi sosyal yardım ne kadar olacak? İşte 2026 yılında artması beklenen sosyal destek ödemelerine ilişkin öne çıkan başlıklar…