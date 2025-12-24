Trend Galeri Trend Yaşam SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ DEĞİŞİYOR! 2026 Asgari ücretle SED yardımı, engelli maaşı ne kadar oldu?

Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak memur maaş artışı ve yeni açıklanan asgari ücret, sosyal destek ödemelerinde de artışı beraberinde getirecek. Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara her ay düzenli olarak sağlanan yardımlar, yeni katsayılar ve güncel ücretler doğrultusunda yeniden hesaplanacak.Bu kapsamda SED ödemeleri, evde bakım maaşı, engelli aylıkları, 65 yaş aylığı ile dul ve yetim maaşları, 2026 yılı için zamlı tutarlarla ödenecek.Peki, Ocak 2026'da sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak, hangi destek kaç TL'ye yükselecek? İşte, yeni asgari ücret sonrası güncellenen ödemeler...

Giriş Tarihi: 24.12.2025 06:14