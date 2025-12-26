Trend Galeri Trend Yaşam SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2026 ZAMMI: SED, evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak?

Ocak 2026 itibarıyla uygulanacak memur maaş zamları ve yürürlüğe giren yeni asgari ücret düzenlemesi, sosyal destekler de artışı gündeme taşıyor. Kamu tarafından düşük gelirli vatandaşlara düzenli olarak sağlanan destekler, güncellenen maaş katsayıları ve yeni ücretler esas alınarak yeniden belirlenecek. Bu çerçevede SED yardımları, evde bakım ödeneği, engelli aylıkları, 65 yaş maaşı ile dul ve yetim aylıkları, 2026 yılında zamlı tutarlar üzerinden hak sahiplerine ödenecek. Vatandaşlar ise Ocak 2026'da hangi sosyal yardımın kaç TL olacağını merak ediyor. İşte 2026 yılında artacak ödemeler...

Giriş Tarihi: 26.12.2025 06:24
2026 Ocak ayında yürürlüğe girecek asgari ücret düzenlemesinin duyurulmasıyla birlikte, memur maaşlarına yapılacak artış ve enflasyon oranları sosyal destek ödemelerini de doğrudan etkiliyor. Güncel katsayılar esas alınarak SED yardımı, engelli aylıkları ile dul ve yetim maaşları için yeni tutarlar hesaplanacak. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, Ocak 2026 zamlarının sosyal yardımlara nasıl yansıyacağını ve hangi desteğin ne kadar yükseleceğini merak ediyor.

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre, kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,87 oranında arttı. Bu oran, son iki yılın en düşük aylık enflasyonu olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 seviyesine çıktı.

Önceki aylara ait TÜFE artış oranları şu şekilde gerçekleşti:

  • 2025 Ekim: %2,55

  • 2025 Eylül: %3,23

  • 2025 Ağustos: %2,04

  • 2025 Temmuz: %2,06

Bu veriler doğrultusunda 5 aylık toplam enflasyon yüzde 11,21 olurken, oluşan enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak hesaplandı.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 aylık enflasyon farkı 5 Ocak 2026 günü TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olacak.

ASGARİ ÜCRETLE ARTAN ÖDEMELER!

  • Asgari ücret (net):
    Mevcut: 22.104,67 TL → %27,01 zam sonrası: 28.075,14 TL

  • Asgari ücret (brüt):
    Mevcut: 26.005,50 TL → Zamlı: 33.029,59 TL

  • Asgari ücretlinin kıdem tazminatı:
    Mevcut: 26.005,50 TL → Zamlı: 33.029,59 TL

  • İşsizlik maaşı (en düşük):
    Mevcut: 10.332,43 TL → Zamlı: 13.123,22 TL

  • İşsizlik maaşı (en yüksek):
    Mevcut: 20.644,86 TL → Zamlı: 26.221,04 TL

  • GSS primi (aylık):
    Mevcut: 1.560,33 TL → Zamlı: 1.981,78 TL

  • SGK primi (yıllık):
    Mevcut: 18.723,96 TL → Zamlı: 23.781,30 TL

  • İsteğe bağlı sigorta primi (en düşük):
    Mevcut: 8.321,04 TL → Zamlı: 10.568,55 TL

  • İsteğe bağlı sigorta primi (en yüksek):
    Mevcut: 62.407,87 TL → Zamlı: 79.264,24 TL

  • Bağ-Kur primi (en düşük / tarım dâhil):
    Mevcut: 7.735,98 TL → Zamlı: 9.825,47 TL

  • BES kesintisi (brüt asgari ücretin %3'ü):
    Mevcut: 780,09 TL → Zamlı: 990,79 TL

  • Ev hizmetlerinde çalışanların primi (10 günden fazla / günlük):
    Mevcut: 325,66 TL → Zamlı: 413,62 TL

  • Ev hizmetlerinde çalışanların primleri (10 günden az / günlük):
    Mevcut: 17,33 TL → Zamlı: 22,01 TL

  • Ev hizmetlerinde çalışanların aylık primleri:
    Mevcut: 8.451,05 TL → Zamlı: 10.733,68 TL

  • Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (günlük en düşük):
    Mevcut: 277,20 TL → Zamlı: 352,07 TL

  • Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (aylık en düşük):
    Mevcut: 8.319,97 TL → Zamlı: 10.567,19 TL

  • Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (günlük en yüksek):
    Mevcut: 2.080,00 TL → Zamlı: 2.641,81 TL

  • Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (aylık en yüksek):
    Mevcut: 62.405,63 TL → Zamlı: 79.261,39 TL

  • Stajyer maaşı:
  • Mevcut: 6.630,83 TL → Zamlı: 8.421,82 T

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 31!

Merkez Bankası yıl sonu için yüzde 31 ila yüzde 33 arasındaki enflasyon beklediğini açıklamıştı. Bu beklenti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonunu "yüzde 31" oranında gerçekleşmesini beklediklerini belirtmesiyle daha da netleşti.

Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 31.17 oldu.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 18,84'lük zam oranı baz alındığında mevcutta 50 bin 503 olan en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 60 bin 18 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 26 bin 941 liraya çıkacak.

MEMUR ZAMMINA BAĞLI ARTAN SOSYAL YARDIMLAR

Bu ödemeler, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammı oranında artar:

65 yaş aylığı

Engelli aylığı (%40–69 ve %70 üzeri)

Evde bakım maaşı

SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri

Kıdem Tazminatı Tavanı

ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ ARTAN DESTEKLER

Bu ödemeler, asgari ücret artışı dikkate alınarak güncellenir:

İşsizlik maaşı

Kısa çalışma ödeneği

Asgari ücret desteği

İşbaşı eğitim programı ödemeleri

Toplum Yararına Program (TYP) ödemeleri

Stajyer ve çırak ücretleri

Kıdem Tazminatı Tabanı

