SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ OCAK 2026 ZAMMI: SED, evde bakım maaşı, engelli aylığı ne kadar olacak?

2026 Ocak ayında yürürlüğe girecek asgari ücret düzenlemesinin duyurulmasıyla birlikte, memur maaşlarına yapılacak artış ve enflasyon oranları sosyal destek ödemelerini de doğrudan etkiliyor. Güncel katsayılar esas alınarak SED yardımı, engelli aylıkları ile dul ve yetim maaşları için yeni tutarlar hesaplanacak. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, Ocak 2026 zamlarının sosyal yardımlara nasıl yansıyacağını ve hangi desteğin ne kadar yükseleceğini merak ediyor.