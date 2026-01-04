Trend Galeri Trend Yaşam SOSYAL DESTEKLER ZAMLANIYOR! 2026 Ocak'da 65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşları kaç TL olacak?

SOSYAL DESTEKLER ZAMLANIYOR! 2026 Ocak'da 65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşları kaç TL olacak?

Ocak 2026 itibarıyla memur maaş artışları sosyal destek ödemelerini de etkileyecek. Düşük gelirli vatandaşlara kamu tarafından sağlanan yardımlar; güncellenen maaş katsayıları ve ücretler esas alınarak yeniden hesaplanacak.Bu kapsamda SED yardımları, evde bakım maaşı, engelli aylıkları, 65 yaş aylığı ile dul ve yetim maaşları, 2026 yılında zamlı tutarlar üzerinden hak sahiplerine ödenecek. Peki Ocak 2026'da hangi sosyal yardım ne kadar olacak? İşte 2026 yılında artması beklenen sosyal destek ödemelerine ilişkin öne çıkan başlıklar…

Giriş Tarihi: 04.01.2026 07:16
SOSYAL DESTEKLER ZAMLANIYOR! 2026 Ocak’da 65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşları kaç TL olacak?

Ocak 2026'da yürürlüğe girecek asgari ücret düzenlemesi, memur maaş artışları ve enflasyon oranlarıyla birlikte sosyal destek ödemelerini de doğrudan etkileyecek. Güncellenen maaş katsayıları esas alınarak SED yardımı, engelli aylıkları ile dul ve yetim maaşları için yeni tutarlar belirlenecek.Yaşanan gelişmelerin ardından vatandaşlar, Ocak 2026 zamlarının sosyal yardımlara nasıl yansıyacağını ve hangi desteğin ne kadar artacağını yakından takip ediyor. İşte 2026 yılında sosyal desteklerde beklenen değişimlere ilişkin öne çıkan başlıklar…

SOSYAL DESTEKLER ZAMLANIYOR! 2026 Ocak’da 65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşları kaç TL olacak?

6.ENFLASYON VERİSİ BELLİ OLUYOR!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) veri takvimine göre, 2025 yılının Aralık ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak.

SOSYAL DESTEKLER ZAMLANIYOR! 2026 Ocak’da 65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşları kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Memur maaşlarına yapılacak artış şu üç ana kalemden oluşacak:

Toplu Sözleşme Zammı: %11 (Sabit)

Enflasyon Farkı: 6. veri ile netleşecek.

Seyyanen Destek: 2026 Ocak ayı itibarıyla taban aylıklara 1.000 TL ilave ödeme yapılacak.

SOSYAL DESTEKLER ZAMLANIYOR! 2026 Ocak’da 65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşları kaç TL olacak?

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 31!

Merkez Bankası yıl sonu için yüzde 31 ila yüzde 33 arasındaki enflasyon beklediğini açıklamıştı. Bu beklenti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonunu "yüzde 31" oranında gerçekleşmesini beklediklerini belirtmesiyle daha da netleşti.

Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 31.17 oldu.

SOSYAL DESTEKLER ZAMLANIYOR! 2026 Ocak’da 65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşları kaç TL olacak?

ASGARİ ÜCRETLE SED İÇİN GELİR SINIRLARI YÜKSELDİ

65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı alabilmek için hane halkı gelirinin asgari ücretin belirli bir düzeyinden az olması gerekiyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 27'lik zam ile gelir sınırı 65 yaş aylığı için 11 bin 10 TL'ye evde bakım yardımı için 22 bin 20 TL'ye, engelli aylığı için 5 bin 381 TL - 8 bin 86 TL aralığına yükseldi.

SOSYAL DESTEKLER ZAMLANIYOR! 2026 Ocak’da 65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşları kaç TL olacak?

2026'DA SOSYAL DESTEKLER NE KADAR OLACAK?

SOSYAL DESTEKLER ZAMLANIYOR! 2026 Ocak’da 65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşları kaç TL olacak?

MEMUR ZAMMINA BAĞLI ARTAN SOSYAL YARDIMLAR

Bu ödemeler, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammı oranında artar:

65 yaş aylığı

Engelli aylığı (%40–69 ve %70 üzeri)

Evde bakım maaşı

SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri

Kıdem Tazminatı Tavanı

ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ ARTAN DESTEKLER

Bu ödemeler, asgari ücret artışı dikkate alınarak güncellenir:

İşsizlik maaşı

Kısa çalışma ödeneği

Asgari ücret desteği

İşbaşı eğitim programı ödemeleri

Toplum Yararına Program (TYP) ödemeleri

Stajyer ve çırak ücretleri

Kıdem Tazminatı Tabanı

SOSYAL DESTEKLER ZAMLANIYOR! 2026 Ocak’da 65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşları kaç TL olacak?