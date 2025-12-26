SOSYAL DESTEKLERE ZAM GELİYOR! 2026 Ocak’da SED yardımları, evde bakım, engelli maaşı ne kadar olacak?

-
Asgari ücret (net):
Mevcut: 22.104,67 TL → %27,01 zam sonrası: 28.075,14 TL
-
Asgari ücret (brüt):
Mevcut: 26.005,50 TL → Zamlı: 33.029,59 TL
-
Asgari ücretlinin kıdem tazminatı:
Mevcut: 26.005,50 TL → Zamlı: 33.029,59 TL
-
İşsizlik maaşı (en düşük):
Mevcut: 10.332,43 TL → Zamlı: 13.123,22 TL
-
İşsizlik maaşı (en yüksek):
Mevcut: 20.644,86 TL → Zamlı: 26.221,04 TL
-
GSS primi (aylık):
Mevcut: 1.560,33 TL → Zamlı: 1.981,78 TL
-
SGK primi (yıllık):
Mevcut: 18.723,96 TL → Zamlı: 23.781,30 TL
-
İsteğe bağlı sigorta primi (en düşük):
Mevcut: 8.321,04 TL → Zamlı: 10.568,55 TL
-
İsteğe bağlı sigorta primi (en yüksek):
Mevcut: 62.407,87 TL → Zamlı: 79.264,24 TL
-
Bağ-Kur primi (en düşük / tarım dâhil):
Mevcut: 7.735,98 TL → Zamlı: 9.825,47 TL
-
BES kesintisi (brüt asgari ücretin %3'ü):
Mevcut: 780,09 TL → Zamlı: 990,79 TL
-
Ev hizmetlerinde çalışanların primi (10 günden fazla / günlük):
Mevcut: 325,66 TL → Zamlı: 413,62 TL
-
Ev hizmetlerinde çalışanların primleri (10 günden az / günlük):
Mevcut: 17,33 TL → Zamlı: 22,01 TL
-
Ev hizmetlerinde çalışanların aylık primleri:
Mevcut: 8.451,05 TL → Zamlı: 10.733,68 TL
-
Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (günlük en düşük):
Mevcut: 277,20 TL → Zamlı: 352,07 TL
-
Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (aylık en düşük):
Mevcut: 8.319,97 TL → Zamlı: 10.567,19 TL
-
Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (günlük en yüksek):
Mevcut: 2.080,00 TL → Zamlı: 2.641,81 TL
-
Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktor vb. borçlanmaları (aylık en yüksek):
Mevcut: 62.405,63 TL → Zamlı: 79.261,39 TL
- Stajyer maaşı:
- Mevcut: 6.630,83 TL → Zamlı: 8.421,82 T