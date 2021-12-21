Sosyal medya bu adamı konuştu! Eşinden izin alamayınca inanılmaz bir işe imza attı

Yıllardır evlerinin bahçesinde bir hayalini gerçekleştirmek istiyordu. Bu adam bir türlü eşini ikna edemedi. Sonunda aklına öyle bir fikir geldi ki! Çılgın ve usta adam eşinden izin alamayınca çözümü yine kendisi buldu. Evlerinin bahçesine havuz yaptırmak için bir süre eşini ikna etmeye çalışan adam izini koparamayınca bambaşka bir yöntem denedi. Bulduğu ilginç yöntemle hem bahçenin kullanımını engellemedi hem de bir havuz sahibi oldu. O anlar sosyal medya üzerinden de paylaşılınca büyük ilgi gördü.
Eşi havuz fikrine bir türlü sıcak bakmadı. O ise hayalini gerçekleştirmenin inanılmaz bir yolunu buldu.
Kare kare sosyal medyadan da paylaştı.
Sonuç sizleri şaşkına çevirecek...