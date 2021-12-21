Trend Galeri Trend Yaşam Sosyal medya bu adamı konuştu! Eşinden izin alamayınca inanılmaz bir işe imza attı

Sosyal medya bu adamı konuştu! Eşinden izin alamayınca inanılmaz bir işe imza attı

Yıllardır evlerinin bahçesinde bir hayalini gerçekleştirmek istiyordu. Bu adam bir türlü eşini ikna edemedi. Sonunda aklına öyle bir fikir geldi ki! Çılgın ve usta adam eşinden izin alamayınca çözümü yine kendisi buldu. Evlerinin bahçesine havuz yaptırmak için bir süre eşini ikna etmeye çalışan adam izini koparamayınca bambaşka bir yöntem denedi. Bulduğu ilginç yöntemle hem bahçenin kullanımını engellemedi hem de bir havuz sahibi oldu. O anlar sosyal medya üzerinden de paylaşılınca büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: 21.12.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 21.12.2021 09:50 PAYLAŞ