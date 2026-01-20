Trend
Sosyal medyada müstehcen tuzak: 17 yaşındaki genç ile sevgilisinden akılalmaz plan! Görüntülü arayıp her şeyi kayda aldılar
İstanbul Küçükçekmece'de bir adreste ikamet eden 17 yaşındaki kız ile erkek arkadaşı iddiaya göre sosyal medyadan iletişim kurdukları kişilerin müstehcen görüntülerini ele geçirip tehdit ve şantajla binlerce lira para kazandılar. İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki sevgilisi gözaltına aldı. Suça sürüklenen 17 yaşındaki kız adli kontrol alırken sevgilisi tutuklandı.
Giriş Tarihi: 20.01.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:52