Trend Galeri Trend Yaşam Sosyal medyada müstehcen tuzak: 17 yaşındaki genç ile sevgilisinden akılalmaz plan! Görüntülü arayıp her şeyi kayda aldılar

İstanbul Küçükçekmece'de bir adreste ikamet eden 17 yaşındaki kız ile erkek arkadaşı iddiaya göre sosyal medyadan iletişim kurdukları kişilerin müstehcen görüntülerini ele geçirip tehdit ve şantajla binlerce lira para kazandılar. İhbar üzerine çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki sevgilisi gözaltına aldı. Suça sürüklenen 17 yaşındaki kız adli kontrol alırken sevgilisi tutuklandı.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 20.01.2026 11:50 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:52
Bir süre önce Van'dan İstanbul'a geldiği öğrenilen bir çift sosyal medya üzerinden açtıkları sahte hesaplarla insanlara mesaj atıp ağlarına düşürdü.

İddiaya göre önce sosyal medyadaki sahte hesaplarla iletişim kurdukları kişilere kendi çıplak görüntülerini izletti. Ardından karşı tarafı da soyunmaya ikna eden şüpheliler, bu anları gizlice kayda alarak şantaj yaptı.

GÖRÜNTÜLÜ ARAYIP KAYDA ALDI

17 yaşındaki genç kız, sosyal medyadan tanıştığı kişileri görüntülü arayarak müstehcen anları kayda aldı. Görüşme bitince bu kez devreye erkek arkadaşı girdi ve mağdur kişilerden para istemeye başladı.

Şüpheli, para vermek istemeyenleri ise görüntüleri ailelerine göndermekle tehdit etti.

ŞANTAJCI SEVGİLİ TUTUKLANDI

Onlarca kişinin görüntüleri yakınlarına gönderilirken gelen bir şikayetle polis harekete geçti. Gözaltına alınan çift, emniyete götürüldü. İncelenen cep telefonlarında onlarca kişiye ait görüntü ele geçirildi.

Bir ayda 500 bin lira vurgun yapan 21 yaşındaki şüpheli tutuklanırken kız arkadaşı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.