Trend Galeri Trend Yaşam SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ ZAMMI 2026: SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı kaç TL olacak?

Ocak 2026'da yürürlüğe girecek memur maaş artışı ve asgari ücret zammı, sosyal destek ödemelerinde de artışı beraberinde getirecek. Devlet tarafından dar gelirli vatandaşlara her ay düzenli olarak sağlanan yardımların, yeni yılda zamlanması bekleniyor.Açıklanacak artış oranlarına göre; Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri, evde bakım maaşı, engelli aylıkları, 65 yaş aylığı ile dul ve yetim maaşları yeniden belirlenecek.Peki, Ocak 2026 itibarıyla sosyal yardım tutarları ne kadar olacak, hangi destek kaç TL'ye yükselecek? İşte zamlı sosyal destek ödemeleri

Giriş Tarihi: 22.12.2025 18:41
2026 Ocak ayında uygulanacak memur maaş artışı ve asgari ücret düzenlemesi süreci sürerken, enflasyon rakamlarının netleşmesiyle sosyal yardım ödemelerine yapılacak zamlar da gündeme geldi. Belirlenecek artış oranları doğrultusunda SED desteği, engelli aylıkları ile dul ve yetim maaşları yeniden belirlenecek.Peki, Ocak 2026 zammı sosyal yardımları nasıl etkileyecek, destek tutarları ne kadar artacak?

5 AYLIK ENFLASYON FARKI NETLEŞTİ!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan son verilere göre, kasım ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,87 oranında arttı. Bu oran, son iki yılın en düşük aylık enflasyonu olarak kayıtlara geçti. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 seviyesine çıktı.

Önceki aylara ait TÜFE artış oranları şu şekilde gerçekleşti:

  • 2025 Ekim: %2,55

  • 2025 Eylül: %3,23

  • 2025 Ağustos: %2,04

  • 2025 Temmuz: %2,06

Bu veriler doğrultusunda 5 aylık toplam enflasyon yüzde 11,21 olurken, oluşan enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak hesaplandı.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

6 aylık enflasyon farkı 5 Ocak 2026 günü TÜİK'in Aralık ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olacak.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 31!

Merkez Bankası yıl sonu için yüzde 31 ila yüzde 33 arasındaki enflasyon beklediğini açıklamıştı. Bu beklenti, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yıl sonu enflasyonunu "yüzde 31" oranında gerçekleşmesini beklediklerini belirtmesiyle daha da netleşti.

Merkez Bankası'nın reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 31.17 oldu.

MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 18,84'lük zam oranı baz alındığında mevcutta 50 bin 503 olan en düşük memur maaşı, yapılacak zamla birlikte 60 bin 18 liraya yükselecek. En düşük memur emeklisi maaşı ise 26 bin 941 liraya çıkacak.

2026 ASGARİ ÜCRET BEKLENİYOR!

28.933 TL RAKAMI GÜNDEMDE
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyonunun yüzde 31–33 aralığında gerçekleşmesini beklediğini açıklarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 31 civarında olduğunu ifade etti.

Öte yandan Merkez Bankası'nın, reel ve finansal sektör temsilcileri ile uzmanlardan oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, yıl sonu TÜFE artış beklentisi yüzde 31,17 olarak kaydedildi. Bu oran esas alınarak asgari ücrete zam yapılması halinde, mevcut ücretin yaklaşık 28 bin 933 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.

MEMUR ZAMMINA BAĞLI ARTAN SOSYAL YARDIMLAR

Bu ödemeler, Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş zammı oranında artar:

65 yaş aylığı

Engelli aylığı (%40–69 ve %70 üzeri)

Evde bakım maaşı

SED (Sosyal ve Ekonomik Destek) ödemeleri

Kıdem Tazminatı Tavanı

ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ ARTAN DESTEKLER

Bu ödemeler, asgari ücret artışı dikkate alınarak güncellenir:

İşsizlik maaşı

Kısa çalışma ödeneği

Asgari ücret desteği

İşbaşı eğitim programı ödemeleri

Toplum Yararına Program (TYP) ödemeleri

Stajyer ve çırak ücretleri

Kıdem Tazminatı Tabanı

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Sosyal yardımlara da (engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş ödeneği gibi) memur maaş artışıyla birlikte zam gelecek. İşte güncel ödeme tutarları: