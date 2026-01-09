Trend Galeri Trend Yaşam SOSYAL YARDIM ZAMLARI BELLİ OLDU! İşte, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşı zam oranları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarıyla 2026 yılı sosyal destek ödemelerindeki artış netlik kazandı. Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylıkları başta olmak üzere destek alan vatandaşlar, zamlı tutarlara odaklandı. Ocak 2026 memur maaş zammı ile birlikte, SED yardımı, dul ve yetim maaşları ile 65 yaş aylıkları da güncellenen katsayılar üzerinden ödenecek. Peki, Ocak 2026'da sosyal yardımların yeni tutarları ne kadar oldu? İşte memur zammıyla birlikte belirlenen güncel sosyal destek ödemeleri…

Giriş Tarihi: 09.01.2026 09:24
Ocak 2026'da memur maaş zammının kesinleşmesiyle, sosyal destek ödemelerinin yeni tutarları da belli oldu. Memur maaş katsayısındaki artışa göre SED yardımı, engelli aylıkları ve dul-yetim ödemeleri güncellendi. Asgari ücret ve enflasyon verileri de dikkate alınarak, 2026 itibarıyla tüm sosyal yardımlar hak sahiplerine zamlı tutarlarla ödenecek. Peki, güncellenen sosyal destek ödemeleri ne kadar oldu?

ENFLASYON RAKAMLARI BELLİ OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı enflasyon oranlarını açıkladı. Böylelikle 2025 yılına ilişkin milyonlarca emeklinin maaşını belirleyen enflasyon rakamları belli oldu. Piyasa beklentileri yıllık enflasyonun yüzde 30, yüzde 33 aralığında gelmesini yönündeydi. Aralık ayı enflasyonu 0,89 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 30.89 oldu.

BAKAN GÖKTAŞ AÇIKLADI!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal desteklerle ilgili yapılan düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş "Memur maaş katsayısında yapılan düzenlemeyle evde bakım yardımı 13 bin 878 liraya yükseldi, sosyal ekonomik destek ödemesi 9 bin 723 liraya yükseldi." dedi.

Ayrıca Bakan Göktaş "Çocuk başına yapılan koruyucu aile ödemelerinin aylık ortalaması 15 bin 533 liraya, ağır silikosis hastalarının aylığı ise 14 bin 42 liraya yükseldi" dedi.

65 YAŞ AYLIĞI VE KIDEM TAZMİNATINDA ARTIŞ

Memur maaşlarına yapılan yüzde 18,6'lık zam, memur zammına bağlı olarak belirlenen bazı kalemleri de etkiledi. Evde bakım desteği, 65 yaş aylığı, engelli maaşları, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti de aynı oranda arttı.

65 yaş aylığı 6 bin 393 lira oldu. Kıdem tazminatı tavanı ise 63.963 TL'ye yükseldi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

Bedelli askerlik ücreti: 333.148 TL'ye yükseldi.

ÇOCUK YARDIMI ÖDEMELERİ

  • Okul öncesi çocuk yardımı: 5.558 TL → 6.592 TL
  • İlkokul için çocuk yardımı: 8.337 TL → 9.888 TL
  • Ortaokul için çocuk yardımı: 8.893 TL → 10.547 TL
