SOSYAL YARDIM ZAMLARI BELLİ OLDU! İşte, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, dul ve yetim maaşı zam oranları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarıyla 2026 yılı sosyal destek ödemelerindeki artış netlik kazandı. Evde bakım maaşı, engelli ve yaşlı aylıkları başta olmak üzere destek alan vatandaşlar, zamlı tutarlara odaklandı. Ocak 2026 memur maaş zammı ile birlikte, SED yardımı, dul ve yetim maaşları ile 65 yaş aylıkları da güncellenen katsayılar üzerinden ödenecek. Peki, Ocak 2026'da sosyal yardımların yeni tutarları ne kadar oldu? İşte memur zammıyla birlikte belirlenen güncel sosyal destek ödemeleri…