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SOSYAL YARDIMLAR TEMMUZ ZAMMI 2026: 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte birçok sosyal yardım kaleminde de artış bekleniyor. 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşları, engelli aylığı ve SED ödemeleri gibi destekler yeni oranlardan etkilenecek. 4 aylık enflasyon verilerine göre şimdiden %10,51'lik artış kesinleşirken, nihai oran için 6 aylık enflasyon verisi bekleniyor. 2026 Temmuz sosyal destek zammı hesaplamaları da bu doğrultuda şekilleniyor.

Giriş Tarihi: 03.06.2026 11:45 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 06:30
SOSYAL YARDIMLAR TEMMUZ ZAMMI 2026: 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Temmuz ayı yaklaşırken milyonlarca vatandaşın gelirlerinde artış beklentisi gündemdeki yerini koruyor. Emekli ve memur maaşlarının yanı sıra 65 yaş aylığı, dul ve yetim ödemeleri, engelli maaşı, evde bakım desteği, SED ödemeleri ve kıdem tazminatı gibi birçok kalemde yeni zamların devreye girmesi bekleniyor. Enflasyon verilerine göre şekillenecek artış oranlarıyla birlikte sosyal destek ödemelerinde de önemli güncellemeler yapılacak.

SOSYAL YARDIMLAR TEMMUZ ZAMMI 2026: 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

MAYIS ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini bu ay Kurban Bayramı dolayısıyla 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak.

SOSYAL YARDIMLAR TEMMUZ ZAMMI 2026: 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

YÜZDE 10,51 ZAM CEPTE

SSK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 14.64'lük zam oranını cebe koyarken, memur ve memur emeklileri toplu sözleşme gereği yüzde 7 zamma ilave olarak enflasyon farkı alacak. Nisan ayında oluşan yüzde 3.28'lik ilk farka göre toplam zam oranı yüzde 10.51'e ulaştı. Memurlara yapılacak zam ile birlikte 13 sosyal yardımda artış yaşanacak.

Emeklilere yapılacak zam ile de SSK ve Bağ-Kur üzerinden maaş alan dul ve yetimlere yapılacak zam belli olacak.

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SOSYAL YARDIMLAR TEMMUZ ZAMMI 2026: 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

YÜZDE 14,23 ZAM MASADA

Geriye sadece iki aylık veri kalırken, Merkez Bankası'nın ekonomistlerle yaptığı son Piyasa Katılımcıları Anketi ipucu verdi. Ekonomistlerin tahminlerine göre mayıs enflasyonu yüzde 1.82, haziran enflasyonu yüzde 1.52 olacak. Buna göre 6 aylık enflasyon yüzde 18,5 olacak. Memur ve memur emeklileri de yüzde 6,76 enflasyon farkıyla yüzde 14,23 zam alacak.

2026 yılı ilk yarısında uygulanan memur aylık katsayısı 1,387871 olarak belirlenmişti. Eğer memur maaşlarına yüzde 14,23 zam yapılırsa yeni katsayı yaklaşık olarak 1,5853 olacak.

SOSYAL YARDIMLAR TEMMUZ ZAMMI 2026: 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

KAMÜLATİF ZAM HESAPLAMASI

6 Aylık Enflasyon: 18,50
6 Aylık Enflasyon Farkı: 6,76
Toplu Sözleşme Zam Oranı: 7
Enflasyon Farkı Dahil Zam Oranı: 14,23

Katsayı: 1,5853

SOSYAL YARDIMLAR TEMMUZ ZAMMI 2026: 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

65 YAŞ AYLIĞI, ENGELLİ AYLIĞI, EVDE BAKIM DESTEĞİ NE KADAR OLACAK?

Memur maaş katsayısındaki artış ile 65 yaş aylığında da yükseliş olacak. Sosyal güvencesi bulunmayan 65 yaş üstü vatandaşlara şu anda 6 bin 393 lira aylık destek ödemesi yapılıyor. Yüzde 14,23 zamma göre bu tutar 7 bin 302 liraya çıkacak.

SOSYAL YARDIMLAR TEMMUZ ZAMMI 2026: 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

Bakıma muhtaç yaşlı ve engelli bireyler için sağlanan 13 bin 878 lira tutarındaki evde bakım desteği, yüzde 14,23'lük zamla birlikte yaklaşık 15 bin 853 liraya yükselecek.

Yüzde 40-69 engelli vatandaşlara verilen 5 bin 103 liralık aylık ödeme 5 bin 829 liraya çıkarken, yüzde 70 ve üzeri engelli bireylerin 7 bin 655 lira olan aylığı da yaklaşık 8 bin 744 liraya ulaşacak.

SOSYAL YARDIMLAR TEMMUZ ZAMMI 2026: 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

18 yaş altı engelli çocukların yakınlarına ödenen 5 bin 103 liralık yardım da zam oranıyla birlikte yaklaşık 5 bin 829 liraya yükselecek.

Tüberküloz veya SSPE hastalarına sağlanan 13 bin 878 liralık destek ödemesi de yüzde 14,23'lük artış sonrası yaklaşık 15 bin 853 liraya çıkacak.

SOSYAL YARDIMLAR TEMMUZ ZAMMI 2026: 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

TCMB beklentilerine göre Temmuz ayında sosyal yardımlar tablo halinde özetle şu şekilde olacak:

No Kalem Mevcut Tutar Tahmini Yeni Tutar
1 En Düşük Memur Maaşı 61.890 TL 70.697 TL
2 En Düşük Memur Emeklisi 27.772 TL 31.724 TL
3 Aile Yardımı (Çalışmayan Eş) 3.154,63 TL 3.603,53 TL
4 Çocuk Yardımı (0-6 Yaş) 693,94 TL 792,69 TL
5 Çocuk Yardımı (6+ Yaş) 346,97 TL 396,34 TL
6 Toplu Sözleşme İkramiyesi 982,22 TL 1.120+ TL
7 Emekli Doktor (Uzman) 36.084 TL 41.219 TL
8 Emekli Doktor (Pratisyen) 27.757 TL 31.707 TL
9 Kıdem Tazminatı Tavanı 64.948 TL 74.190 TL
10 65 Yaş Aylığı 6.393 TL 7.302 TL
11 Engelli Aylığı (%70 ve Üzeri) 7.655 TL 8.744 TL
12 Hastalara Nakdi Yardım (TB/SSPE) 13.878 TL 15.853 TL
13 SED (Yükseköğrenim Örneği) 11.867 TL 13.555 TL
SOSYAL YARDIMLAR TEMMUZ ZAMMI 2026: 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak?
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör