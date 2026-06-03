Sosyal yardımlar Temmuz’da zamlanacak! Zamlı 65 yaş aylığı, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak zamla birlikte birçok sosyal yardım kaleminde de artış bekleniyor. 65 yaş aylığı, dul ve yetim maaşları, engelli aylığı ve SED ödemeleri gibi destekler yeni oranlardan etkilenecek. 4 aylık enflasyon verilerine göre şimdiden %10,51'lik artış kesinleşirken, nihai oran için 6 aylık enflasyon verisi bekleniyor. 2026 Temmuz sosyal destek zammı hesaplamaları da bu doğrultuda şekilleniyor.
TCMB beklentilerine göre Temmuz ayında sosyal yardımlar tablo halinde özetle şu şekilde olacak:
|No
|Kalem
|Mevcut Tutar
|Tahmini Yeni Tutar
|1
|En Düşük Memur Maaşı
|61.890 TL
|70.697 TL
|2
|En Düşük Memur Emeklisi
|27.772 TL
|31.724 TL
|3
|Aile Yardımı (Çalışmayan Eş)
|3.154,63 TL
|3.603,53 TL
|4
|Çocuk Yardımı (0-6 Yaş)
|693,94 TL
|792,69 TL
|5
|Çocuk Yardımı (6+ Yaş)
|346,97 TL
|396,34 TL
|6
|Toplu Sözleşme İkramiyesi
|982,22 TL
|1.120+ TL
|7
|Emekli Doktor (Uzman)
|36.084 TL
|41.219 TL
|8
|Emekli Doktor (Pratisyen)
|27.757 TL
|31.707 TL
|9
|Kıdem Tazminatı Tavanı
|64.948 TL
|74.190 TL
|10
|65 Yaş Aylığı
|6.393 TL
|7.302 TL
|11
|Engelli Aylığı (%70 ve Üzeri)
|7.655 TL
|8.744 TL
|12
|Hastalara Nakdi Yardım (TB/SSPE)
|13.878 TL
|15.853 TL
|13
|SED (Yükseköğrenim Örneği)
|11.867 TL
|13.555 TL