Soyunuz hangi Türk boyuna dayanıyor? İl il Türk boyları haritası belli oldu

Anadolu, sadece bir coğrafya değil; Oğuz Han'ın 24 boyunun ilmik ilmik dokuduğu devasa bir soy haritasıdır. Kayı'nın kudreti, Kınık'ın devlet kuran aklı ve Afşar'ın direnişçi ruhu bugün hâlâ Türkiye'nin dört bir yanındaki il ve ilçelerde yaşamaya devam ediyor. Peki, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki il il Türk boyları dağılımı, bilimsel verilerle hangi tabloyu gösteriyor? Kayı, Kınık, Afşar, Bayındır gibi şanlı boyların hangi illere yerleştiği detaylı olarak incelendi. İşte soyacağına göre Türk boylarının dağılımı...