Trend Galeri Trend Yaşam

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB 20 bin öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanma tarihiyle ilgili araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için gerçekleştirilen sözlü mülakatları 1 Temmuz 2024 tarihinde tamamladı. Binlerce öğretmen adayı, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Bakan Yusuf Tekin, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarıyla ilgili güncel bilgiler ve sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 10.10.2024 07:21 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 07:21
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB 20 bin öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için gerçekleştirilen mülakatların sonuçlarını merak eden binlerce öğretmen adayı tarafından yakından takip ediliyor. Mülakatlar, 1 Temmuz'da başlayan süreçte belirlenen merkezlerde tamamlandı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ve atama süreciyle ilgili detaylar, mülakatların bitmesinin ardından kamuoyuna duyurulacak. Şu anda, mülakat sonuçlarının açıklanma tarihi ve nasıl öğrenileceği en çok konuşulan konular arasında. Sözlü sınav sonuçlarının e-Devlet üzerinden erişime sunulması planlanıyor. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nereden öğrenilebilecek?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB 20 bin öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının, tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra ilan edileceği kamuoyuyla paylaşıldı. Sözlü mülakatların sonuçlarının açıklanacağı tarihe dair resmi bir açıklama yapılmadı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB 20 bin öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarını adaylar kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle görüntüleyebilecekler.

2024 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU SORGULAMA EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB 20 bin öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

SONUÇLARIN SIZDIRILDIĞINA DAİR İDDİALARA BAKAN TEKİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayın programında sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının sızdırıldığı iddiasına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den cevap geldi. Bakan Tekin;
"Öğretmen atamalarını bilgi işlem daire başkanlığından bir kişi yanlışlıkla açmış, hakkında soruşturma başlatıldı. Öğretmen adaylarımızın KPSS puanları ve mülakat puanları belli. Danıştay kararı bekleniyor. Biz yüzde 50 yüzde 50 olsun istiyoruz. Eğitimi okullarımızı çok önemsiyorum. Öğretmenlik mesleğinde mülakatı yapılması gereken uygulama olarak görüyorum. Öğretmenlikte mülakat olmasın diyenler var olsun diyenler var. Biz hukuka uygun şekilde mülakatları yapacağız. Adaleti tesis edecek her uygulamaya açığım. Özel okullar bile 8-10 mülakatla öğretmen alıyorlar. Danıştay'dan karar çıktığı an atamalar yapılacak."

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB 20 bin öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
SON DAKİKA SON DAKİKA