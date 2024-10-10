SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB 20 bin öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için gerçekleştirilen mülakatların sonuçlarını merak eden binlerce öğretmen adayı tarafından yakından takip ediliyor. Mülakatlar, 1 Temmuz'da başlayan süreçte belirlenen merkezlerde tamamlandı. Sonuçların ne zaman açıklanacağı ve atama süreciyle ilgili detaylar, mülakatların bitmesinin ardından kamuoyuna duyurulacak. Şu anda, mülakat sonuçlarının açıklanma tarihi ve nasıl öğrenileceği en çok konuşulan konular arasında. Sözlü sınav sonuçlarının e-Devlet üzerinden erişime sunulması planlanıyor. Peki, 2024 sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak ve sonuçlar nereden öğrenilebilecek?