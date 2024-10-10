SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? MEB 20 bin öğretmen sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının açıklanma tarihiyle ilgili araştırmalar sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için gerçekleştirilen sözlü mülakatları 1 Temmuz 2024 tarihinde tamamladı. Binlerce öğretmen adayı, sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Bakan Yusuf Tekin, bu konuda önemli açıklamalarda bulundu. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarıyla ilgili güncel bilgiler ve sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı hakkında detaylar...