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Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı 2025: 1.500 pozisyon için başvurular başladı mı, nasıl yapılır, şartlar neler?

Adalet Bakanlığı, KPSS 2024'ten en az 70 puan alan adaylar arasından 1.500 Sözleşmeli Zabıt Katibi alımı yapacak. Başvurular 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. Başvurusunu tamamlayan adayların "Başvurularım" ekranında "Başvuru Alındı" ibaresini görmeleri gerekiyor; aksi halde başvurular geçerli sayılmayacak. Peki, zabıt katibi başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.08.2025 19:42 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 19:42
Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı 2025: 1.500 pozisyon için başvurular başladı mı, nasıl yapılır, şartlar neler?

Adalet Bakanlığı Zabıt Katibi alımı için başvuru süreci başladı. 2025 yılı itibarıyla toplam 1.500 sözleşmeli Zabıt Katibi alınacak. Başvuru yapabilmek için adayların KPSS 2024 sınavından en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. Alımlar, "öncelikli mezun" ve "genel mezun" olmak üzere iki ayrı kontenjan üzerinden yapılacak. Her il için belirlenen adliye kadroları farklılık gösterdiğinden, adayların tercihlerini bulundukları ile göre yapmaları önem taşıyor. Peki, Zabıt Katibi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?

Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı 2025: 1.500 pozisyon için başvurular başladı mı, nasıl yapılır, şartlar neler?

ZABIT KATİBİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak Zabıt Katibi alımları için başvurular yalnızca Kariyer Kapısı Platformu üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir. Adaylar, 1 Ağustos 2025 ile 15 Ağustos 2025 tarihleri arasında saat 23.59.59'a kadar başvurularını, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden tamamlayabileceklerdir.

Şahsen ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek olup, sadece elektronik ortamdan yapılan başvurular geçerli sayılacaktır.

Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı 2025: 1.500 pozisyon için başvurular başladı mı, nasıl yapılır, şartlar neler?

Adaylar, başvuru sürecinde yayımlanan listede yer alan ünvan, pozisyon sayısı, il ve kontenjan bilgilerini dikkate alarak, yalnızca bir adalet komisyonu bünyesindeki tek bir kontenjan için başvuruda bulunabileceklerdir. Birden fazla başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı 2025: 1.500 pozisyon için başvurular başladı mı, nasıl yapılır, şartlar neler?

ZABIT KATİBİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Zabıt Katibi alımı için aranan özel ve genel şartlar şu şekilde olacak;

Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak,
b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 15 Ağustos 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kamu haklarından mahrum olmamak.
g) Lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP3, ön lisans mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2024 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-2024) KPSSP94 puan türlerinden 70 ve daha yukarı puan almış olmak.

Özel Şartlar

1- Öncelikli mezuniyet kontenjanına başvuracaklar için;
a) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu veya meslek yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya lise veya meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alan mezunu olmak,

b) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya adalet komisyonu tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da uygulamalı sınav programı üzerinden otomatik olarak seçilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak, (Bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde yirmi beşten fazla olması veya toplam 22 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. Uygulama birliğini sağlamak üzere Bakanlıkça değerlendirmeye ilişkin kriterler belirlenebilir.) (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)


2-Genel mezuniyet kontenjanına başvuracaklar için;

a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

b) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya adalet komisyonu tarafından kura yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da uygulamalı sınav programı üzerinden otomatik olarak seçilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan kelime yazmak, (Bu bende göre yapılacak uygulamalı sınavda başarılı sayılabilmek için; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile kelime atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde yirmi beşten fazla olması veya toplam 22 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. Uygulama birliğini sağlamak üzere Bakanlıkça değerlendirmeye ilişkin kriterler belirlenebilir.) (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı 2025: 1.500 pozisyon için başvurular başladı mı, nasıl yapılır, şartlar neler?

UYGULAMALI SINAV AŞAMASI:

2024 KPSS puanları esas alınarak; KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puan türlerine göre adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır. Bu sıralama sonucunda:

Öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenen adalet komisyonlarında, her kontenjan için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 10 katı aday,

Öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenmeyen adalet komisyonlarında ise her pozisyon için 10 katı aday, uygulamalı sınava davet edilecektir.

Sıralamada son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan tüm adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.

Uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav yerleri en geç 5 Eylül 2025 Cuma günü ilgili adalet komisyonlarının internet sitelerinde duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvurusu kabul edilmeyen adaylara ise herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.

Uygulamalı sınav tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi

Bu sınavda adayların bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az 90 kelime yazıp yazamadıkları değerlendirilecektir. Sınav, belirtilen tarihte tamamlanamazsa takip eden günlerde devam edilecektir.

Sözlü Sınav Aşaması:

Uygulamalı sınavda başarılı olan adaylar, yazdıkları doğru kelime sayısına göre sıralanarak sözlü sınava çağrılacaktır.

Öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenen komisyonlarda her kontenjan için 3 katı aday,

Diğer komisyonlarda ise her pozisyon için 3 katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Son sıradaki adayla aynı sayıda doğru kelime yazan tüm adaylar da sözlü sınava alınacaktır.

Sözlü sınava katılacak adayların listesi ile sınav yerleri en geç 22 Eylül 2025 Pazartesi günü ilgili adalet komisyonlarının internet sitelerinde duyurulacaktır. Yazılı bilgilendirme yapılmayacaktır.

Sözlü sınav tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi

Sözlü sınav bu tarihte yapılacak olup, sınavın tamamlanamaması durumunda sonraki günlerde devam edilecektir.

Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı 2025: 1.500 pozisyon için başvurular başladı mı, nasıl yapılır, şartlar neler?

SÖZLÜ SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRME:

Adaylar, sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak zorundadır. Değerlendirme aşağıdaki şekilde yapılacaktır:

İlgili pozisyona dair mesleki bilgi: 40 puan
(Genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatı konularından sorular sorulacaktır.)

Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi: 20 puan

Genel kültür: 20 puan

Konuyu kavrama ve ifade yeteneği: 20 puan

Toplam: 100 puan üzerinden değerlendirme yapılır.

Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı 2025: 1.500 pozisyon için başvurular başladı mı, nasıl yapılır, şartlar neler?