Sözleşmeli Zabıt Katibi Alımı 2025: 1.500 pozisyon için başvurular başladı mı, nasıl yapılır, şartlar neler?

UYGULAMALI SINAV AŞAMASI:
2024 KPSS puanları esas alınarak; KPSSP3, KPSSP93 ve KPSSP94 puan türlerine göre adaylar en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır. Bu sıralama sonucunda:
Öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenen adalet komisyonlarında, her kontenjan için ayrı ayrı olmak üzere ilan edilen kontenjan sayısının 10 katı aday,
Öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenmeyen adalet komisyonlarında ise her pozisyon için 10 katı aday, uygulamalı sınava davet edilecektir.
Sıralamada son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan tüm adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaktır.
Uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri ve sınav yerleri en geç 5 Eylül 2025 Cuma günü ilgili adalet komisyonlarının internet sitelerinde duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvurusu kabul edilmeyen adaylara ise herhangi bir bilgilendirme yapılmayacaktır.
Uygulamalı sınav tarihi: 13 Eylül 2025 Cumartesi
Bu sınavda adayların bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az 90 kelime yazıp yazamadıkları değerlendirilecektir. Sınav, belirtilen tarihte tamamlanamazsa takip eden günlerde devam edilecektir.
Sözlü Sınav Aşaması:
Uygulamalı sınavda başarılı olan adaylar, yazdıkları doğru kelime sayısına göre sıralanarak sözlü sınava çağrılacaktır.
Öncelikli mezuniyet kontenjanı belirlenen komisyonlarda her kontenjan için 3 katı aday,
Diğer komisyonlarda ise her pozisyon için 3 katı aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.
Son sıradaki adayla aynı sayıda doğru kelime yazan tüm adaylar da sözlü sınava alınacaktır.
Sözlü sınava katılacak adayların listesi ile sınav yerleri en geç 22 Eylül 2025 Pazartesi günü ilgili adalet komisyonlarının internet sitelerinde duyurulacaktır. Yazılı bilgilendirme yapılmayacaktır.
Sözlü sınav tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi
Sözlü sınav bu tarihte yapılacak olup, sınavın tamamlanamaması durumunda sonraki günlerde devam edilecektir.