Squid game dizisinden esinlendi ölümle bitti! 12 yaşındaki çocuk kendini astı

"Sınıfın yıldızı" olarak anılan 12 yaşındaki Sebastian Cizman, dünyaca ünlü dizi Squid Game'deki bir sahneyi canlandırmaya çalışırken trajik şekilde hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 31.12.2025 11:35
Evinde asılı halde bulunan küçük çocuğu, babasının eve getirdiği dondurmayı yukarı çıkardığı sırada kuzeni buldu. Hastaneye kaldırılan Sebastian, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TELEFONUNDAN SQUID GAME GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Ölüme ilişkin yürütülen adli soruşturmada, polisin Sebastian'ın telefonunda Squid Game dizisinde bir karakterin asılı halde olduğu sahnenin görüntüsünü bulduğu öğrenildi. Küçük çocuğun bu görüntüyü, ölümünden bir gün önce bir WhatsApp grubunda paylaştığı tespit edildi.

Sebastian'ın okulda sevilen, popüler ve "şakacı" bir öğrenci olduğu belirtildi. Arkadaşlarını sık sık güldürdüğü, daha önce oyun oynarken bayılmış gibi numara yaptığı da soruşturma dosyasına yansıdı.

YOUTUBE'DA DİKKAT ÇEKEN ARAMA

Polis, Sebastian'ın YouTube'da "tek başına boğulmaktan kurtulma" ile ilgili bir ilk yardım videosu aradığını belirledi. Ancak tehlikeli meydan okumalara dair herhangi bir içerik aradığına dair bulguya rastlanmadı. Sadece Squid Game dizisini izlediği tespit edildi.

Olayı soruşturan Dedektif Çavuş Paul Bayliss, Sebastian'ın diziye olan ilgisi, telefonundaki görüntüler ve "şakacı kişiliğinin", yaşanan trajedinin bir şaka denemesinin felaketle sonuçlanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.