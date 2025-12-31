Squid game dizisinden esinlendi ölümle bitti! 12 yaşındaki çocuk kendini astı

Evinde asılı halde bulunan küçük çocuğu, babasının eve getirdiği dondurmayı yukarı çıkardığı sırada kuzeni buldu. Hastaneye kaldırılan Sebastian, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. TELEFONUNDAN SQUID GAME GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI Ölüme ilişkin yürütülen adli soruşturmada, polisin Sebastian'ın telefonunda Squid Game dizisinde bir karakterin asılı halde olduğu sahnenin görüntüsünü bulduğu öğrenildi. Küçük çocuğun bu görüntüyü, ölümünden bir gün önce bir WhatsApp grubunda paylaştığı tespit edildi. Sebastian'ın okulda sevilen, popüler ve 'şakacı' bir öğrenci olduğu belirtildi. Arkadaşlarını sık sık güldürdüğü, daha önce oyun oynarken bayılmış gibi numara yaptığı da soruşturma dosyasına yansıdı. YOUTUBE'DA DİKKAT ÇEKEN ARAMA Polis, Sebastian'ın YouTube'da 'tek başına boğulmaktan kurtulma' ile ilgili bir ilk yardım videosu aradığını belirledi. Ancak tehlikeli meydan okumalara dair herhangi bir içerik aradığına dair bulguya rastlanmadı. Sadece Squid Game dizisini izlediği tespit edildi. Olayı soruşturan Dedektif Çavuş Paul Bayliss, Sebastian'ın diziye olan ilgisi, telefonundaki görüntüler ve 'şakacı kişiliğinin', yaşanan trajedinin bir şaka denemesinin felaketle sonuçlanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.