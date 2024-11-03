Su ısıtıcısındaki kireci söküp atıyor! Dakikalar içinde ilk günkü haline döndürüyor…
Mutfakta büyük kolaylık sağlayan ürünlerden biri de su ısıtıcısıdır. Ancak, su ısıtıcıları sık kullanılıp düzenli olarak temizlenmediğinde içerisinde bırakılan su, ısıtıcının iç yüzeyinde ve filtresinde kireç görünümüne neden olabilir. Konu ile ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapan bir kullanıcı ise bu kireç lekelerini pratik bir şekilde nasıl temizleyebileceğinizi anlattı.
Giriş Tarihi: 03.11.2024 09:53
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 09:53