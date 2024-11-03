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Su ısıtıcısındaki kireci söküp atıyor! Dakikalar içinde ilk günkü haline döndürüyor…

Mutfakta büyük kolaylık sağlayan ürünlerden biri de su ısıtıcısıdır. Ancak, su ısıtıcıları sık kullanılıp düzenli olarak temizlenmediğinde içerisinde bırakılan su, ısıtıcının iç yüzeyinde ve filtresinde kireç görünümüne neden olabilir. Konu ile ilgili sosyal medyada paylaşımlar yapan bir kullanıcı ise bu kireç lekelerini pratik bir şekilde nasıl temizleyebileceğinizi anlattı.

Giriş Tarihi: 03.11.2024 09:53 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 09:53
Su ısıtıcısındaki kireci söküp atıyor! Dakikalar içinde ilk günkü haline döndürüyor…

Su ısıtıcısında meydana gelen kireç kalıntıları, ısıtıcıda kaynattığınız ve buharlaşan sıcak suyun ardından çözünmüş mineralleri geri bırakmasından dolayı meydana gelir. Bu kireç görüntüsünün önüne geçmek ise oldukça basit. Peki, nasıl? İşte detaylar…

Su ısıtıcısındaki kireci söküp atıyor! Dakikalar içinde ilk günkü haline döndürüyor…

DAKİKALAR İÇİNDE KİREÇ GÖRÜNTÜSÜNÜ YOK EDİYOR

Konu ile ilgili paylaşım yapan sosyal medya kullanıcısı, kireç lekelerinin çözümü için ihtiyacınız olan tek malzemenin beyaz sirke olduğunu ifade etti.

Su ısıtıcısındaki kireci söküp atıyor! Dakikalar içinde ilk günkü haline döndürüyor…

İlk olarak su ısıtıcısının 1/4' ünü su ile doldurun. Ardından bir çeyrek daha beyaz sirke ekleyip su ısıtıcısını bir süre kaynatın.

Su ısıtıcısındaki kireci söküp atıyor! Dakikalar içinde ilk günkü haline döndürüyor…

Karışım kaynadıktan sonra dökün ve kirecin temizlendiğini göreceksiniz.

Su ısıtıcısındaki kireci söküp atıyor! Dakikalar içinde ilk günkü haline döndürüyor…

Kullanıcı aynı zamanda su ısıtıcısının ağzında biriken kireçler için de, o bölgeyi beyaz sirke ile silmeyi ve bir süre bu şekilde beklemeyi öneriyor.

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