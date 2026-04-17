Su kesintisi tam 8 saat sürecek! ASKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek?

Ankara ve İzmir'den gelen son dakika haberlerine göre planlı su kesintileri yaşanıyor. Bir ilçede kesinti 8 saate ulaşırken diğer ilçede 10 saati buluyor. ASKİ ve İZSU tarafından yapılan açıklamalarda kesintilerin süresi ve etkilenecek mahalleler tek tek sıralandı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 17 Nisan 2026 su kesintisi sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 17.04.2026 07:42 Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 07:46
Su kesintisi tam 8 saat sürecek! ASKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek?

Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren su kesintisi haberleri peş peşe geldi. Başkent Ankara'da ASKİ, İzmir'de ise İZSU yetkilileri, altyapı çalışmaları ve arıza onarımları nedeniyle belirli bölgelere su verilemeyeceğini duyurdu. Özellikle Ankara'da yapılacak olan depo temizliği çalışması ve İzmir'deki ana boru arızası, su kesintilerinin süresini uzattı.

Su kesintisi tam 8 saat sürecek! ASKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek?

ANKARA SU KESİNTİSİ: TAM 8 SAAT SÜRECEK!

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Güdül ilçesinde yaşayan vatandaşları uyardı. Depo temizlik çalışması nedeniyle yaşanacak kesintinin detayları şöyle:

Su kesintisi tam 8 saat sürecek! ASKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Yerler: Yelli ve Güzel Mahalleleri.

Kesinti Süresi: 09:30 - 17:00 (Yaklaşık 8 saat).

Su kesintisi tam 8 saat sürecek! ASKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek?

İZMİR'DE 10 SAATLİK DEV KESİNTİ (İZSU)

İzmir'den gelen haber ise kesintinin süresinin daha uzun olacağını gösteriyor. İZSU'dan yapılan açıklamaya göre Ödemiş ilçesinde ana boru arızası meydana geldi:

Su kesintisi tam 8 saat sürecek! ASKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek?

Etkilenen Yerler: Günlüce Mahallesi.

Kesinti Süresi: 01:30 - 12:00 (Yaklaşık 10 saat).

Arıza Nedeni: Ana boru hattında meydana gelen arıza.

Su kesintisi tam 8 saat sürecek! ASKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek?

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMA (İSKİ)

Bugün (17 Nisan 2026) itibarıyla İstanbul genelinde İSKİ tarafından bildirilmiş geniş çaplı bir su kesintisi bulunmamaktadır. Ancak kendi mahallenizdeki anlık arıza durumlarını kontrol etmek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

Su kesintisi tam 8 saat sürecek! ASKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek?

SU KESİNTİSİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kesinti süresince mağduriyet yaşamamak için şu noktalara dikkat etmeniz önerilir:

Cihazlarınızı Koruyun: Çamaşır ve bulaşık makinesi gibi suyla çalışan cihazlarınızı kesinti süresince kapalı tutun.

Su kesintisi tam 8 saat sürecek! ASKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek?

Kombilere Dikkat: Su basıncı düştüğünde bazı kombiler hata moduna geçebilir; sular geldiğinde basıncı kontrol etmeyi unutmayın.

Su kesintisi tam 8 saat sürecek! ASKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek?

Depo Kullanımı: Apartman deposu kullanan binalarda, suyun tasarruflu kullanılması deponun daha geç bitmesini sağlar.

Su kesintisi tam 8 saat sürecek! ASKİ duyurdu: Sular ne zaman gelecek?