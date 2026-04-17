Sular 8 saat sonra gelecek! ASKİ uyardı: İşte su kesintisi olan ilçeler

Ankara ve İzmir'den gelen son dakika haberlerine göre planlı su kesintileri yaşanıyor. Bir ilçede kesinti 8 saate ulaşırken diğer ilçede 10 saati buluyor. ASKİ ve İZSU tarafından yapılan açıklamalarda kesintilerin süresi ve etkilenecek mahalleler tek tek sıralandı. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 17 Nisan 2026 su kesintisi sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 17.04.2026 14:24 Güncelleme Tarihi: 17.04.2026 14:29
Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren su kesintisi haberleri peş peşe geldi. Başkent Ankara'da ASKİ, İzmir'de ise İZSU yetkilileri, altyapı çalışmaları ve arıza onarımları nedeniyle belirli bölgelere su verilemeyeceğini duyurdu. Özellikle Ankara'da yapılacak olan depo temizliği çalışması ve İzmir'deki ana boru arızası, su kesintilerinin süresini uzattı.

ANKARA SU KESİNTİSİ: TAM 8 SAAT SÜRECEK!

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), Güdül ilçesinde yaşayan vatandaşları uyardı. Depo temizlik çalışması nedeniyle yaşanacak kesintinin detayları şöyle:

Etkilenen Yerler: Yelli ve Güzel Mahalleleri.

Kesinti Süresi: 09:30 - 17:00 (Yaklaşık 8 saat).

İşte kesinti yaşanan diğer ilçeler:

ÇANKAYA

Arıza Tarihi: 17.04.2026 13:30:00
Tamir Tarihi: 17.04.2026 18:00:00
Etkilenen Yerler: Mutlukent mahallesi Angora evleri

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 17.04.2026 13:40:00
Tamir Tarihi: 17.04.2026 18:00:00
Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi. eser tepe küme evleri. Boz tepe mevki.ve civarı

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 17.04.2026 13:55:00
Tamir Tarihi: 17.04.2026 18:00:00
Etkilenen Yerler: Ahi Mesut Mahallesi Bir Kısmı

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 17.04.2026 14:00:00
Tamir Tarihi: 17.04.2026 17:00:00
Etkilenen Yerler: Kargın Mahallesi

ÇUBUK

Arıza Tarihi: 17.04.2026 10:30:00
Tamir Tarihi: 17.04.2026 15:00:00

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 17.04.2026 11:25:00
Tamir Tarihi: 17.04.2026 19:00:00
Etkilenen Yerler: Beypazarı ilçesi Başağaç Mahallesi Elif Sokak Ve civarı

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 17.04.2026 12:20:00
Tamir Tarihi: 17.04.2026 18:00:00
Etkilenen Yerler: Yeni Batı mahallesi 2359 sokak Özlem sitesi ve civarı.

Arıza Tarihi: 17.04.2026 12:20:00
Tamir Tarihi: 17.04.2026 15:00:00
Etkilenen Yerler: Macun mahallesi 204 cadde ve civarı.


İZMİR'DE 10 SAATLİK DEV KESİNTİ (İZSU)

İzmir'den gelen haber ise kesintinin süresinin daha uzun olacağını gösteriyor. İZSU'dan yapılan açıklamaya göre Ödemiş ilçesinde ana boru arızası meydana geldi:

Etkilenen Yerler: Günlüce Mahallesi.

Kesinti Süresi: 01:30 - 12:00 (Yaklaşık 10 saat).

Arıza Nedeni: Ana boru hattında meydana gelen arıza.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ SORGULAMA (İSKİ)

Bugün (17 Nisan 2026) itibarıyla İstanbul genelinde İSKİ tarafından bildirilmiş geniş çaplı bir su kesintisi bulunmamaktadır. Ancak kendi mahallenizdeki anlık arıza durumlarını kontrol etmek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

SU KESİNTİSİ SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kesinti süresince mağduriyet yaşamamak için şu noktalara dikkat etmeniz önerilir:

Cihazlarınızı Koruyun: Çamaşır ve bulaşık makinesi gibi suyla çalışan cihazlarınızı kesinti süresince kapalı tutun.

Kombilere Dikkat: Su basıncı düştüğünde bazı kombiler hata moduna geçebilir; sular geldiğinde basıncı kontrol etmeyi unutmayın.

Depo Kullanımı: Apartman deposu kullanan binalarda, suyun tasarruflu kullanılması deponun daha geç bitmesini sağlar.