Sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi

SÜNNETÇİ CİNSEL ORGANINI KESTİ, BÖLGEYE AĞIZ İÇİNDEN ALINAN DOKU NAKLEDİLDİ

Gerçekleşen zorlu operasyonda dudak iç duvarından alınan doku bölgeye nakledildi. Operasyonu gerçekleştiren hekimlerden Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr. Süleyman Çelebi ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Özgür Kuzdan, sünnet işleminin cerrahi bir operasyon olduğuna dikkat çekerek ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Uzmanlar, yanlış uygulamaların hayat boyu etkisini sürdüren yıkımlara neden olduğunu ifade ederken, ailenin işlemi gerçekleştiren kişiye dava açtığı öğrenildi.



