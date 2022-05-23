Trend Galeri Trend Yaşam Sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi

Sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi

- Kahramanmaraş'ta 4 yaşındayken sünnet sırasında cinsel organı kesilen çocuk tedavi için İstanbul'a nakledildi. Tedaviye ilişkin konuşan Doç. Dr. Süleyman Çelebi, "Bu bir sünnet faciası kesinlikle, sünnet basit bir işlem olarak görülmemeli. Penisinin duvarından tama yakın kesilmiş, gövdesinden zarar gördüğü içinde ağızdan bir doku alarak normal bir penis dokusu elde ettik. İşeme kanalını da düzelttik. Cinsel hayatta en fazla etkilenen bölge, tabi ki bunun etkisi olacaktır" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 23.05.2022 11:13 Güncelleme Tarihi: 23.05.2022 11:17
Sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi

Sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi

Kahramanmaraş'ta yaşayan aile, geçtiğimiz eylül ayında iki oğlunu sünnet ettirmek istedi. Çevredekilerin tavsiyesiyle eve bir sünnetçi çağırıldı. İddiaya göre ehil olmayan sünnetçi tarafından yapıldığı öne sürülen işlem sırasında 4 yaşındaki A. E. K.'nin cinsel organı kesildi.

Sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi

Sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi

Küçük çocuk acı içinde bağırmaya başlayınca aile üyeleri de durumun farkına vardı, bir anda kanlar içinde kalan çocuk, yakınları tarafından Kahramanmaraş'ta hastaneye götürüldü. İki kardeş için sünnet düğünü planları yapan aile bir anda kabusu yaşadı.

Sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi

Sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi

Operasyon geçiren çocuk, bir süre yaşadığı şehirde tedavi gördü. Ardından küçük çocuk, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada cinsel organı kesilen çocuk için gerekli incelemeler yapılırken dudak iç duvarından bir doku alınarak bölgeye nakledilmesi kararlaştırıldı.

Sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi

Sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi

SÜNNETÇİ CİNSEL ORGANINI KESTİ, BÖLGEYE AĞIZ İÇİNDEN ALINAN DOKU NAKLEDİLDİ

Gerçekleşen zorlu operasyonda dudak iç duvarından alınan doku bölgeye nakledildi. Operasyonu gerçekleştiren hekimlerden Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Bölümünden Doç. Dr. Süleyman Çelebi ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı Dr. Özgür Kuzdan, sünnet işleminin cerrahi bir operasyon olduğuna dikkat çekerek ehil kişiler tarafından yapılması gerektiğini belirtti. Uzmanlar, yanlış uygulamaların hayat boyu etkisini sürdüren yıkımlara neden olduğunu ifade ederken, ailenin işlemi gerçekleştiren kişiye dava açtığı öğrenildi.

Sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi

Sünnet faciası: 4 yaşındaki çocuğun cinsel organı kesildi

"EVDE SAKIN YAPTIRMASINLAR, BEN YANDIM, ONLAR YANMASINLAR"

Şu an 5 yaşında olan A. E. K.'nin annesi N. K. yaşadıkları zorlu süreci anlatarak, "Kahramanmaraş'tan geliyoruz. Bizim çağırdığımız kişi doktor değildi, önceden dedeleri doktormuş. İşlem sırasında kayınbabam görmüş, 'kesme' demiş adam kesmiş. Kayın babam durumu anlamış, acile koşturduk. A

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