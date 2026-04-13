Süper El Nino nedir? 2026 Süper El Nino geliyor mu, Türkiye için risk var mı?

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) ve diğer uluslararası kuruluşların verileri, Süper El Nino ihtimalinin giderek arttığını ortaya koyuyor. Mevcut göstergeler, dünya genelinde zorlu bir iklim sürecine girilebileceğine işaret ediyor. Bu gelişmeler, 2026 yılının iklim açısından kritik bir dönüm noktası olabileceğini gösteriyor. Peki Süper El Nino nedir ve Türkiye'yi etkileyecek mi?

Giriş Tarihi: 13.04.2026 14:44
Dünya genelinde iklim dengelerini kökten değiştirebilecek Süper El Nino için uyarılar art arda geliyor. 2026 yılının ikinci yarısından itibaren etkisini göstermesi beklenen bu güçlü iklim olayı, sadece Pasifik Okyanusu ile sınırlı kalmayıp Türkiye ve Akdeniz havzasında da ciddi hava değişimlerine yol açabilir. Uzmanlara göre, bu süreçte küresel sıcaklık rekorları kırılabilir, aşırı hava olayları daha sık ve daha şiddetli yaşanabilir.

SÜPER EL NİNO NEDİR?

El Nino, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bölgesinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan doğal bir iklim olayıdır. Ancak bu ısınma belirli bir seviyenin üzerine çıktığında olay çok daha tehlikeli bir boyuta ulaşır.
  • Deniz yüzeyi sıcaklıklarının +2°C ve üzeri artması
  • Atmosferde yoğun enerji transferi
  • Küresel hava sistemlerinde zincirleme değişim
Bu seviyede gerçekleşen bir Süper El Nino, normal El Nino'ya kıyasla çok daha geniş alanları etkileyen ve daha uzun süren sonuçlar doğurur.
UZMANLARA GÖRE

  • 2026 yazı veya sonbaharında Süper El Nino oluşabilir.
  • Etkileri küresel ölçekte hissedilebilir.
  • Son 140 yılın en güçlü El Nino olaylarından biri yaşanabilir.
Beklenen küresel etkiler:
  • Aşırı sıcak hava dalgaları
  • Uzun süreli kuraklık
  • Şiddetli yağış ve sel felaketleri
  • Tropikal fırtınalarda artış veya yön değişimi
Bilim insanları bu süreci "iklimde domino etkisi" olarak tanımlıyor.
TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

2026'da beklenen Süper El Nino, Türkiye'de de hissedilecek. Özellikle Akdeniz iklim kuşağında yer alan Türkiye için riskler dikkat çekiyor.
  • Yaz aylarında aşırı sıcaklar ve kuraklık
  • Su kaynaklarında azalma riski
  • Tarımda verim kaybı
  • Kış aylarında düzensiz yağış rejimi
  • Ani ve lokal sel olaylarında artış
REKOR SICAKLIKLAR KAPIDA MI?

Daha önce 2015 yılında yaşanan güçlü El Nino'da deniz yüzeyi sıcaklıkları +2,8°C seviyesine ulaşmıştı. Yeni tahminler, 2026'daki Süper El Nino'nun bu rekoru aşabileceğini öngörüyor.