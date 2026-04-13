Süper El Nino nedir? 2026 Süper El Nino geliyor mu, Türkiye için risk var mı?

SÜPER EL NİNO NEDİR?

El Nino, Pasifik Okyanusu'nun ekvatoral bölgesinde deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla oluşan doğal bir iklim olayıdır. Ancak bu ısınma belirli bir seviyenin üzerine çıktığında olay çok daha tehlikeli bir boyuta ulaşır.

Deniz yüzeyi sıcaklıklarının +2°C ve üzeri artması

Atmosferde yoğun enerji transferi

Küresel hava sistemlerinde zincirleme değişim

Bu seviyede gerçekleşen bir Süper El Nino, normal El Nino'ya kıyasla çok daha geniş alanları etkileyen ve daha uzun süren sonuçlar doğurur.