Süper El Nino ne demek, neden tehlikeli, Türkiye’yi etkileyecek mi? 2026 İçin Kritik Uyarı!

Küresel ısınma etkisini her geçen yıl daha fazla hissettirirken, bilim dünyasından gelen yeni uyarılar 2026 için dikkat çekici senaryoları gündeme taşıdı. Araştırmalar, Süper El Nino ihtimali nedeniyle 2026 yılının iklim açısından kritik bir yıl olacağını ortaya koyuyor. 2026 yılında beklenen Süper El Nino, yalnızca bir doğa olayı değil aynı zamanda iklim krizinin geldiği noktayı gözler önüne seren önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor.

Giriş Tarihi: 28.04.2026 17:24
Küresel ısınma ile birlikte El Nino olaylarının daha güçlü hissedilmesi, bilim dünyasında endişeleri artırıyor. Beş farklı araştırma grubunun verilerine dayanan analizler, 2026 yılının büyük olasılıkla kayıtlardaki en sıcak yıllardan biri olacağını gösteriyor. Hatta bu yılın, tarihte ölçülen en sıcak ikinci yıl olma ihtimali oldukça yüksek görülüyor. Uzmanlara göre 2026'nın en sıcak yıl olma ihtimali ise yüzde 19 seviyesinde.

SÜPER EL NİNO NEDİR?

  • Süper El Niño, Pasifik Okyanusu yüzey sularının normalden 2°C veya daha fazla ısınmasıyla oluşan güçlü bir iklim olayıdır. Normal El Niño'ya göre çok daha şiddetli etkiler yaratır.
  • Bu süreç; bazı bölgelerde aşırı kuraklık, bazı bölgelerde ise yoğun yağış ve sel riskini artırabilir. Ayrıca küresel sıcaklıkların yükselmesine ve aşırı hava olaylarının artmasına neden olabilir.
  • Uzmanlara göre bu durum, dünya genelinde iklim dengesini ciddi şekilde etkileyebilecek güçlü bir "ısı artışı dönemi" olarak değerlendiriliyor.
NORMAL EL NİNO'DAN DAHA GÜÇLÜ

Sıcaklık artışının 2°C ve üzerine çıkmasıyla "Süper" olarak adlandırılan bu evre, normal El Niño'ya göre çok daha şiddetli etkiler oluşturur. Küresel ölçekte aşırı hava olaylarını artırabilir.

BEKLENEN KÜRESEL ETKİLER:

  • Aşırı sıcak hava dalgaları
  • Uzun süreli kuraklık
  • Şiddetli yağış ve sel felaketleri
  • Tropikal fırtınalarda artış veya yön değişimi

Bilim insanları bu süreci "iklimde domino etkisi" olarak tanımlamaktadır.

TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLEYEBİLİR?

Türkiye'de yaz aylarında daha sıcak ve kurak hava, kış aylarında ise düzensiz ve ani yağışlar görülebileceği belirtiliyor.

REKOR SICAKLIKLAR

Daha önce 2015 yılında yaşanan güçlü El Nino'da deniz yüzeyi sıcaklıkları +2,8°C seviyesine ulaşmıştı. Yeni tahminler, 2026'daki Süper El Nino'nun bu rekoru aşabileceğini öngörüyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör
