Süper El Nino ne demek, neden tehlikeli, Türkiye’yi etkileyecek mi? 2026 İçin Kritik Uyarı!

Küresel ısınma ile birlikte El Nino olaylarının daha güçlü hissedilmesi, bilim dünyasında endişeleri artırıyor. Beş farklı araştırma grubunun verilerine dayanan analizler, 2026 yılının büyük olasılıkla kayıtlardaki en sıcak yıllardan biri olacağını gösteriyor. Hatta bu yılın, tarihte ölçülen en sıcak ikinci yıl olma ihtimali oldukça yüksek görülüyor. Uzmanlara göre 2026'nın en sıcak yıl olma ihtimali ise yüzde 19 seviyesinde.