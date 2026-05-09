Süper Lig Puan Durumu 9 Mayıs 2026: Şampiyon belli oldu mu? Süper Lig maç sonuçları

Süper Lig'de 33. hafta heyecanı, bu akşam oynanan ve düğümü büyük ölçüde çözen maçlarla tamamlandı. Lider Galatasaray'ın evinde Antalyaspor'u ağırladığı, Fenerbahçe'nin ise Konyaspor deplasmanında ter döktüğü haftada alınan sonuçlar, matematiksel senaryoları altüst etti. Taraftarlar "Süper Lig'de kim birinci?" ve "Şampiyon belli oldu mu?" sorularına yanıt ararken, ligin alt sıralarında da vedalar takip ediliyor.