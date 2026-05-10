SÜPER LİG PUAN DURUMU 9 MAYIS 2026: Şampiyon kim oldu? Süper Lig’de son maç sonuçları

Trendyol Süper Lig puan durumu 9 Mayıs 2026 itibarıyla nefes kesen bir finale sahne oluyor. Şampiyonluk yarışı ve küme düşme hattındaki son puan durumu, oynanan kritik maçların ardından yeniden şekillendi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki amansız takip son bulurken futbolseverler güncel puan tablosu ve kalan maçlar listesini yakından takip ediyor.

Giriş Tarihi: 10.05.2026 00:45
Süper Lig'de 33. hafta heyecanı, bu akşam oynanan ve düğümü büyük ölçüde çözen maçlarla tamamlandı. Lider Galatasaray'ın evinde Antalyaspor'u ağırladığı, Fenerbahçe'nin ise Konyaspor deplasmanında ter döktüğü haftada alınan sonuçlar, matematiksel senaryoları altüst etti. Taraftarlar "Süper Lig'de kim birinci?" ve "Şampiyon belli oldu mu?" sorularına yanıt ararken, ligin alt sıralarında da vedalar takip ediliyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK İPİNİ GÖĞÜSLEDİ

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında lider Galatasaray, kendi evinde Antalyaspor'u konuk etti. Büyük bir baskı ve coşkuyla başlayan maçta sarı-kırmızılılar, sahadan 4-2 galip ayrılarak puanını 77'ye çıkardı. En yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki 4 puanlık farkı korumayı başaran Cimbom, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu resmen ilan etti.

9 MAYIS 2026 SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI VE KRİTİK SKORLAR

Süper Lig'de bugün oynanan tüm maçlar saat 20:00'de eş zamanlı olarak başladı. Şampiyonluk düğümünün çözüldüğü akşamda alınan diğer sonuçlar da puan tablosunu doğrudan etkiledi. Fenerbahçe, Konyaspor deplasmanında 3-0 kazanarak ikincilik koltuğunu sağlamlaştırırken, haftanın dev maçında Trabzonspor deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa yolunda dev bir adım attı.

TRENDYOL SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU TABLOSU

Şampiyonun belli olduğu 33. hafta itibarıyla puan durumunun zirvesinde taşlar yerine oturdu. İşte ilk 5 sıradaki güncel görünüm:

Sıra Takım Maç Galibiyet Beraberlik Mağlubiyet Puan
1. Galatasaray 33 24 5 4 77
2. Fenerbahçe 33 22 7 4 73
3. Trabzonspor 33 20 9 4 69
4. Beşiktaş 33 17 8 8 59
5. Göztepe 33 14 13 6 55
HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ?

Zirvede kutlamalar sürerken, ligin alt sıralarında da sonuçlar ortaya çıktı. F. Karagümrük ve Kayserispor, küme düştü.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör