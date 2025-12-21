Trend
Süper Lig puan durumu güncellendi! Lider takım kaç puana ulaştı? İşte sıralamada son tablo
Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor! Dün oynanan açılış maçında Kocaelispor'un Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırmasının ardından gözler bugünkü kritik karşılaşmalara çevrildi. Lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında zirveye ortak olmak için sahaya çıkıyor. Beşiktaş ise Çaykur Rizespor karşısında çıkış arıyor. İşte 20 Aralık 2025 Süper Lig güncel puan durumu ve sıralamadaki son tablo.
Giriş Tarihi: 21.12.2025 06:16