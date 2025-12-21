Trend Galeri Trend Yaşam Süper Lig puan durumu güncellendi! Lider takım kaç puana ulaştı? İşte sıralamada son tablo

Süper Lig puan durumu güncellendi! Lider takım kaç puana ulaştı? İşte sıralamada son tablo

Trendyol Süper Lig'de 17. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor! Dün oynanan açılış maçında Kocaelispor'un Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırmasının ardından gözler bugünkü kritik karşılaşmalara çevrildi. Lider Galatasaray'ın en yakın takipçisi Fenerbahçe, Eyüpspor deplasmanında zirveye ortak olmak için sahaya çıkıyor. Beşiktaş ise Çaykur Rizespor karşısında çıkış arıyor. İşte 20 Aralık 2025 Süper Lig güncel puan durumu ve sıralamadaki son tablo.

Giriş Tarihi: 21.12.2025 06:16
Süper Lig puan durumu güncellendi! Lider takım kaç puana ulaştı? İşte sıralamada son tablo

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son yılların en çekişmeli dönemlerinden birini yaşıyor. 16 maçı geride bırakan Galatasaray, 39 puanla liderlik koltuğundaki yerini korurken, henüz mağlubiyeti bulunmayan Fenerbahçe 36 puanla nefesini liderin ensesinde hissettiriyor. Bu akşam oynanacak maçlar, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Özellikle Eyüpspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Çaykur Rizespor karşılaşmalarından çıkacak sonuçlar, puan tablosunda dengeleri altüst edebilir.

Süper Lig puan durumu güncellendi! Lider takım kaç puana ulaştı? İşte sıralamada son tablo

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU 20 ARALIK 2025

Süper Lig puan durumu güncellendi! Lider takım kaç puana ulaştı? İşte sıralamada son tablo

SÜPER LİG 17. HAFTA FİKSTÜRÜ

19.12.2025 20:00 KOCAELİSPOR 2 - 1 HESAP.COM ANTALYASPOR

20.12.2025 14:30 TÜMOSAN KONYASPOR - ZECORNER KAYSERİSPOR

20.12.2025 17:00 İKAS EYÜPSPOR - FENERBAHÇE

20.12.2025 20:00 BEŞİKTAŞ - ÇAYKUR RİZESPOR

21.12.2025 14:30 CORENDON ALANYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK

21.12.2025 20:00 GÖZTEPE - SAMSUNSPOR

21.12.2025 20:00 GALATASARAY - KASIMPAŞA

22.12.2025 17:00 RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ

22.12.2025 20:00 GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR

Süper Lig puan durumu güncellendi! Lider takım kaç puana ulaştı? İşte sıralamada son tablo
Süper Lig puan durumu güncellendi! Lider takım kaç puana ulaştı? İşte sıralamada son tablo