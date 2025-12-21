Süper Lig puan durumu güncellendi! Lider takım kaç puana ulaştı? İşte sıralamada son tablo

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı son yılların en çekişmeli dönemlerinden birini yaşıyor. 16 maçı geride bırakan Galatasaray, 39 puanla liderlik koltuğundaki yerini korurken, henüz mağlubiyeti bulunmayan Fenerbahçe 36 puanla nefesini liderin ensesinde hissettiriyor. Bu akşam oynanacak maçlar, zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. Özellikle Eyüpspor - Fenerbahçe ve Beşiktaş - Çaykur Rizespor karşılaşmalarından çıkacak sonuçlar, puan tablosunda dengeleri altüst edebilir.