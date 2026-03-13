Trend Galeri Trend Yaşam SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA: Milli Piyango Online Süper Loto kazandıran numaralar

12 Mart 2026 Süper Loto sonuçları gündemdeki yerini aldı. Haftanın ikinci büyük çekilişinde 6 şanslı numarayı bilerek dev ikramiyeye ulaşmak isteyen milyonlarca vatandaş, gözlerini Milli Piyango Online duyurularına çevirdi. Noter huzurunda yapılacak olan çekilişin ardından kazandıran numaralar ve bilet sorgulama ekranı eş zamanlı olarak erişime açılacak.

Giriş Tarihi: 13.03.2026 07:39
Milli Piyango İdaresi'nin şans oyunu 12 Mart 2026 Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Perşembe akşamlarının heyecanı olan bu büyük çekilişte, küreden düşecek 6 şanslı numaranın devreden büyük ikramiyeyi sahibine ulaştırıp ulaştırmayacağı, yapılacak canlı yayının ardından netlik kazanıyor.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ AÇIKLANDI MI?

Süper Loto çekiliş takvimine göre haftanın ikinci randevusu 12 Mart 2026 Perşembe akşamı gerçekleşiyor. Çekilişin saat 21.30 itibarıyla başlaması bekleniyor.

Çekilişin sona ermesiyle birlikte kazandıran numaralar saniyeler içerisinde dijital sistemlere işlenecek.

MİLLİ PİYANGO ONLİNE SORGULAMA EKRANI

Saat 21.30'daki çekilişin hemen ardından millipiyangoonline.com adresi ve Milli Piyango mobil uygulaması üzerinden 12 Mart Süper Loto bilet sorgulama işlemi yapılabilecek. Bilet sahipleri, bilet numaralarını sisteme girerek ya da "Hızlı Sorgula" sekmesini kullanarak kazanıp kazanmadıklarını anında öğrenebilecekler.

SÜPER LOTO CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Çekiliş anını canlı izlemek ve şanslı numaraların belirlenmesine tanıklık etmek isteyenler için Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden kesintisiz yayın yapılacak.

