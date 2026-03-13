SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI YAYINDA: Milli Piyango Online Süper Loto kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi'nin şans oyunu 12 Mart 2026 Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleştiriliyor. Perşembe akşamlarının heyecanı olan bu büyük çekilişte, küreden düşecek 6 şanslı numaranın devreden büyük ikramiyeyi sahibine ulaştırıp ulaştırmayacağı, yapılacak canlı yayının ardından netlik kazanıyor.