Süper Loto sonuçları 6 Ocak 2026 açıklandı mı? Milli Piyango Online Süper Loto sorgulama ekranı

Süper Loto, her Salı, Perşembe ve Pazar olduğu gibi bu akşam da talihlilerini belirleyecek. Saat 21:30'da başlaması planlanan çekiliş, millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden takip edilebilecek. 1 ile 60 arasından çekilecek 6 şanslı numarayı bilerek büyük ikramiyeyi kazanmak isteyenler için araştırmalar hız kazandı. İşte, Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı: