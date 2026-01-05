Trend
Süper Loto sonuçları açıklandı! 4 Ocak 2026 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Haftanın en büyük ikramiyelerinden birini veren Süper Loto'da gözler bu akşamki çekilişe çevrildi. 4 Ocak 2026 Pazar günü yapılacak olan çekilişle birlikte milyonlarca liralık devreden ikramiyenin sahibini bulup bulmayacağı merak konusu. Milli Piyango Online üzerinden canlı yayınlanacak çekiliş öncesi kuponlarını dolduran vatandaşlar, "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte çekiliş saati, sonuç sorgulama ekranı ve büyük ikramiyeye dair son bilgiler.
