Trend Galeri Trend Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 24 Nisan Perşembe Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 24 Nisan Perşembe Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

25 Nisan Perşembe akşamı Milli Piyango Online platformunda gerçekleşecek Süper Loto çekilişi, şans oyunu tutkunlarını ekran başına kilitlemiş durumda. Haftanın üç günü düzenlenen bu heyecan dolu çekilişte, büyük ödülü kazanma hayali kuran binlerce kişi nefeslerini tutmuş durumda. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişine dair sonuçlar ise merakla bekleniyor. Şansını deneyen vatandaşlar biletlerini kontrol etmek için sabırsızlanıyor. Peki, 25 Nisan tarihli Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte tüm ayrıntılar ve çekilişe dair güncel bilgiler…

Giriş Tarihi: 24.04.2025 17:38 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 17:38
SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 24 Nisan Perşembe Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango'nun en çok takip edilen ve heyecanla beklenen oyunlarından biri olmayı sürdürüyor. Şansını deneyenler, kazanan numaraları öğrenmek için biletlerini büyük bir merakla kontrol ediyor. Haftada üç kez düzenlenen çekilişin bu haftaki ilk ayağına dair sonuçlar ise gündemdeki yerini aldı. Peki, 24 Nisan Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte sonuçlara dair tüm detaylar ve güncel gelişmeler…

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 24 Nisan Perşembe Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

24 NİSAN SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

24 Nisan Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor. Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 24 Nisan Perşembe Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

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SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 24 Nisan Perşembe Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 24 Nisan Perşembe Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.