SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 24 Nisan Perşembe Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango'nun en çok takip edilen ve heyecanla beklenen oyunlarından biri olmayı sürdürüyor. Şansını deneyenler, kazanan numaraları öğrenmek için biletlerini büyük bir merakla kontrol ediyor. Haftada üç kez düzenlenen çekilişin bu haftaki ilk ayağına dair sonuçlar ise gündemdeki yerini aldı. Peki, 24 Nisan Süper Loto çekilişinde hangi numaralar kazandırdı? İşte sonuçlara dair tüm detaylar ve güncel gelişmeler…