SÜPER LOTO SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM: 24 Nisan Perşembe Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

25 Nisan Perşembe akşamı Milli Piyango Online platformunda gerçekleşecek Süper Loto çekilişi, şans oyunu tutkunlarını ekran başına kilitlemiş durumda. Haftanın üç günü düzenlenen bu heyecan dolu çekilişte, büyük ödülü kazanma hayali kuran binlerce kişi nefeslerini tutmuş durumda. Haftanın ikinci Süper Loto çekilişine dair sonuçlar ise merakla bekleniyor. Şansını deneyen vatandaşlar biletlerini kontrol etmek için sabırsızlanıyor. Peki, 25 Nisan tarihli Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte tüm ayrıntılar ve çekilişe dair güncel bilgiler…