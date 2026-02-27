Trend
Galeri
Trend Yaşam
Sürekli yorgun ve aç mısınız? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: İnsülinin vücudunuza yaptığı 10 şey!
Sürekli yorgun ve aç mısınız? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu açıkladı: İnsülinin vücudunuza yaptığı 10 şey!
Vücudunuzda sessizce ilerleyen ve sağlığınızı içten içe kemiren o gizli tehlikenin farkında mısınız? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun uyardığı, insülin yüksekliğinin vücudunuza verdiği 10 korkunç zararar karşı önleminizi hemen almak isteceksiniz! Bugüne kadarki tüm beslenme alışkanlıklarınızı baştan aşağı değiştirmek isteyeceğini o liste...
Giriş Tarihi: 27.02.2026 08:31
Güncelleme Tarihi: 27.02.2026 08:34