Trend
Galeri
Trend Yaşam
Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Ocak 2026 Survivor'da eleme adayı potaya girdi
Survivor 2. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 6 Ocak 2026 Survivor'da eleme adayı potaya girdi
TV8'in yarışması Survivor 2026'da ikinci dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor! Dün akşam oynanan ilk dokunulmazlığı kaybeden ve Keremcem'i sürpriz bir kararla potaya gönderen Ünlüler takımı, bugün 6 Ocak 2026 Salı akşamı "tamam mı devam mı" mücadelesine çıktı. Gönüllüler takımı ise galibiyet serisini sürdürüp rakiplerini zora sokma peşinde. Peki, Survivor 2. dokunulmazlığı kim kazandı? İkinci konseyde ismi en çok yazılan eleme adayı kim oldu? İşte Dominik'ten en sıcak detaylar.
Giriş Tarihi: 07.01.2026 02:01