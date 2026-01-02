Trend Galeri Trend Yaşam SURVİVOR 2026 ÜNLÜLER- GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI: Survivor'ın kadrosunda kimler var? İşte, o isimler!

SURVİVOR 2026 ÜNLÜLER- GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI: Survivor'ın kadrosunda kimler var? İşte, o isimler!

Yeni sezon Survivor 2026 için heyecan dorukta. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarıyla Ünlüler takımı daha önce netleşirken, yayınlanan son tanıtım fragmanıyla Gönüllüler kadrosu da resmen belli oldu. Geri sayımın başladığı Survivor 2026'da bu yıl da rekabet seviyesi yüksek isimler dikkat çekiyor. Yeni sezonda Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında 10'ar yarışmacı yer alacak. Yarışmanın başlangıç tarihi ve kadroların tamamı izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Survivor 2026 ne zaman başlayacak? Ünlüler ve Gönüllüler takımında kimler var? İşte yeni sezon Survivor 2026 kadrosuna dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 02.01.2026 20:01
SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI

BAYHAN

KEREMCEM

SERHAN ONAT

DİLAN ÇITAK

SELEN GÖRGÜZEL

MERT NOBRE

MERYEM BOZ

SEREN AY ÇETİN

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

ENGİNCAN TURA

EREN SEMERCİ

ERKAN BİLBEN

ONUR ALP ÇAM

RAMAZAN SARI

LİNA HOURİCH

GÖZDE BOZKURT

NİSANUR GÜLER