SURVİVOR 2026 ÜNLÜLER- GÖNÜLLÜLER YARIŞMACILARI: Survivor'ın kadrosunda kimler var? İşte, o isimler!

Yeni sezon Survivor 2026 için heyecan dorukta. Acun Ilıcalı'nın açıklamalarıyla Ünlüler takımı daha önce netleşirken, yayınlanan son tanıtım fragmanıyla Gönüllüler kadrosu da resmen belli oldu. Geri sayımın başladığı Survivor 2026'da bu yıl da rekabet seviyesi yüksek isimler dikkat çekiyor. Yeni sezonda Ünlüler ve Gönüllüler takımlarında 10'ar yarışmacı yer alacak. Yarışmanın başlangıç tarihi ve kadroların tamamı izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Peki, Survivor 2026 ne zaman başlayacak? Ünlüler ve Gönüllüler takımında kimler var? İşte yeni sezon Survivor 2026 kadrosuna dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 02.01.2026 20:01