Trend Galeri Trend Yaşam Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 7 Ocak Survivor eleme adayları

Dominik Cumhuriyeti'nde heyecan dozajı her geçen saniye artıyor! Survivor 2026'da haftanın kaderini belirleyecek olan 3. dokunulmazlık oyunu başladı. İlk iki oyunda yaşanan stratejik savaşların ardından, bu akşamki mücadele eleme potasını şekillendirecek son viraj olacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı, bir ismi daha göndermemek için parkurda canını dişine takıyor. Peki, 7 Ocak Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Haftanın son eleme adayı kim oldu? İşte TV8 ekranlarında başlayan büyük mücadeleye dair tüm detaylar.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 06:41
Survivor 2026 sezonunun en sert haftalarından biri yaşanıyor. Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı büyük bir darbe almış ve Keremcem ile Bayhan'ı potaya göndermişti. Bu akşam oynanan 3. dokunulmazlık, özellikle Ünlüler takımı için "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor. Eğer Ünlüler takımı bu oyunu da kaybederse, potaya bir isim daha gönderecek ve grupta büyük bir parçalanma yaşanacak. Öte yandan, Gönüllüler takımı yakaladıkları ivmeyi koruyarak rakiplerini tamamen köşeye sıkıştırmak niyetinde. Survivor eleme adayı 7 Ocak tarihli bölümle sorgulanıyor.

SURVİVOR 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın son dokunulmazlığını kazanan Ünlüler oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da Erkan ve Murat potaya giren 3. ve 4. isimler oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

KEREMCEM

BAYHAN

ERKAN

MURAT

