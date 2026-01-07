Survivor 3. Dokunulmazlık Oyununu kim kazandı? TV8 ile 7 Ocak Survivor’da eleme adayı heyecanı

Survivor 2026 sezonunun en sert haftalarından biri yaşanıyor. Haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununda Ünlüler takımı büyük bir darbe almış ve Keremcem ile Bayhan'ı potaya göndermişti. Bu akşam oynanan 3. dokunulmazlık, özellikle Ünlüler takımı için "tamam mı devam mı" niteliği taşıyor. Eğer Ünlüler takımı bu oyunu da kaybederse, potaya bir isim daha gönderecek ve grupta büyük bir parçalanma yaşanacak. Öte yandan, Gönüllüler takımı yakaladıkları ivmeyi koruyarak rakiplerini tamamen köşeye sıkıştırmak niyetinde. Survivor eleme adayı 7 Ocak tarihli bölümle sorgulanıyor.