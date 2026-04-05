Trend Galeri Trend Yaşam Survivor birleşme partisi jürisinde kimler var? 4 Nisan 2026 Survivor şarkı yarışması takımları

Survivor birleşme partisi jürisinde kimler var? 4 Nisan 2026 Survivor şarkı yarışması takımları

Survivor 2026 sezonunun en heyecanla beklenen dönüm noktası geldi çattı. Dominik adasında aylardır süren zorlu yaşam mücadelesine kısa bir mola verilirken, izleyiciler "Survivor birleşme partisi ne zaman?" ve "Hangi ünlüler sahne alacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte 4 Nisan akşamı başlayacak dev organizasyonun tüm detayları ve geceye damga vuran sürpriz isimler...

Giriş Tarihi: 05.04.2026 00:57 Güncelleme Tarihi: 05.04.2026 00:59
Survivor All Star maratonunda nefesler tutuldu; yarışmacıların uzun süredir hayalini kurduğu birleşme haftası resmi olarak başlıyor. Acun Ilıcalı'nın müjdesini verdiği bu özel gecede, adanın zorlu şartları yerini müzik, dans ve muazzam sofralara bırakacak. Özellikle bu yılın konuk listesi ve yıllar sonra gerçekleşecek olan tarihi yüzleşme, sosyal medyada şimdiden gündemin ilk sırasına yerleşti.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milyonları ekran başına kilitleyen Survivor birleşme partisi, 4 Nisan 2026 Cumartesi günü itibarıyla başlıyor. Birleşme haftası kapsamında ilk olarak yarışmacıların performanslarını sergileyeceği şarkı yarışması ekranlara gelecek.

Jüri üyelerine özel takımların oluşması ardından 2. ayakta yarışma gerçekleşecek.

BİRLEŞME PARTİSİNE HANGİ ÜNLÜLER GELİYOR?

Bu yılki partinin konuk listesi adeta yıldızlar geçidine sahne oluyor. Acun Ilıcalı'nın açıklamasına göre, Türk pop müziğinin sevilen ismi Murat Boz, efsanevi şarkılarıyla Burak Kut ve güçlü sesiyle Deniz Seki Dominik'te sahne alacak. Sanatçılar hem sevilen şarkılarını seslendirecek hem de yarışmacıların şarkı yarışması performanslarına jüri olarak katkıda bulunacaklar.

DENİZ SEKİ VE BAYHAN YÜZLEŞMESİ GÜNDEMDE!

Gecenin en çok konuşulan olayı ise şüphesiz Deniz Seki ve Bayhan arasındaki büyük buluşma olacak. 23 yıl önce bir yetenek yarışmasında yaşadıkları polemikle hafızalara kazınan ikili, yıllar sonra Survivor adasında karşı karşıya geliyor.

SURVİVOR ŞARKI YARIŞMASI TAKIMLARI

Burak Kut: Seda Albayrak, Mert Nobre, Lina Hourieh, Gözde Bozkurt, Deniz Çatalbaş

Murat Boz: Sude Demir, Barış Murat Yağcı, Ramazan Sarı, Nefise Karatay, Sercan Yıldırım, Serenay Çetin

Deniz Seki: Murat Arkın, Engincan Tura, Can Berkay Ertemiz, Nagihan Karadere, Beyza Gemici

