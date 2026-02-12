Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 11 Şubat 2026 Survivor’da ilk eleme adayı potada!

Dominik'te 6. haftanın 3. bölümü, sadece bir yarışma değil adeta bir sinir harbi şeklinde geçiyor. "Bu bir güç, dayanıklılık ve dokunulmazlık oyunu" sözleriyle başlayan mücadelede, yarışmacıların fiziksel olarak tükenme noktasına geldiği görülüyor. Özellikle parkurdaki sert temaslar ve sonrasında konseyde patlak veren "saygısızlık" tartışmaları, adadaki tüm dengeleri değiştirecek türden.