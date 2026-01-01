Survivor Erkan Bilben kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? 2026 Survivor Gönüllüler takımında!

TV8 ekranlarının yarışması Survivor, 2026 sezonunda yine iddialı bir Gönüllüler kadrosuyla parkurlara dönmeye hazırlanıyor. Kadronun fiziksel olarak en hazırlıklı isimlerinden biri olarak öne çıkan Erkan Bilben, profesyonel spor hayatından kazandığı disiplini Dominik'e taşımayı hedefliyor. İşte, Erkan Bilben'in kariyerine ve hayatına dair bilgiler: