Trend Galeri Trend Yaşam SURVİVOR ERKAN KİMDİR? Erkan Bilben Survivor 2026 Gönüllüler kadrosunda!

SURVİVOR ERKAN KİMDİR? Erkan Bilben Survivor 2026 Gönüllüler kadrosunda!

Survivor 2026 heyecanı için geri sayım sürerken, Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Erkan Bilben, yılbaşı gecesi izleyiciyle buluşuyor. 31 Aralık akşamı yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Survivor kadrosunun bir parçası olarak sahne alacak olan Erkan Bilen, atletik yapısı ve sporcu geçmişiyle merak konusu oldu. Peki, Survivor Erkan Bilben kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 02.01.2026 20:21
SURVİVOR ERKAN KİMDİR? Erkan Bilben Survivor 2026 Gönüllüler kadrosunda!

TV8 ekranlarının yarışması Survivor, 2026 sezonunda yine iddialı bir Gönüllüler kadrosuyla parkurlara dönmeye hazırlanıyor. Kadronun fiziksel olarak en hazırlıklı isimlerinden biri olarak öne çıkan Erkan Bilben, profesyonel spor hayatından kazandığı disiplini Dominik'e taşımayı hedefliyor. İşte, Erkan Bilben'in kariyerine ve hayatına dair bilgiler:

SURVİVOR ERKAN KİMDİR? Erkan Bilben Survivor 2026 Gönüllüler kadrosunda!

SURVİVOR ERKAN KİMDİR?

1 Ocak 1970 doğumlu Erkan Bilben 55 yaşında. Oyuncu olarak çeşitli dizilerde yer alan Erkan Bilben Anadolu Üniversitesi'nde eğitim aldı.

SURVİVOR ERKAN KİMDİR? Erkan Bilben Survivor 2026 Gönüllüler kadrosunda!

Bilben Alparslan: Büyük Selçuklu'da Kanyumaz rolünü canlandırdı. 2025'te Kuruluş Orhan dizisinde rol aldı.

SURVİVOR ERKAN KİMDİR? Erkan Bilben Survivor 2026 Gönüllüler kadrosunda!

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Başak Cücü
Engincan Tura
Nisanur Güler
Eren Semerci
Gözde Bozkurt
Erkan Bilben
Lina Hourich
Onur Alp Çam
Ramazan Sarı

SURVİVOR ERKAN KİMDİR? Erkan Bilben Survivor 2026 Gönüllüler kadrosunda!