Trend
Galeri
Trend Yaşam
Survivor Erkan kimdir? Gönüllüler takımından Erkan Bilben kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?
Survivor Erkan kimdir? Gönüllüler takımından Erkan Bilben kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor?
Survivor 2026 heyecanı için geri sayım sürerken, Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Erkan Bilben, yılbaşı gecesi izleyiciyle buluşuyor. 31 Aralık akşamı yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Survivor kadrosunun bir parçası olarak sahne alacak olan Erkan Bilen, atletik yapısı ve sporcu geçmişiyle merak konusu oldu. Peki, Survivor Erkan Bilben kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte detaylar.
Giriş Tarihi: 31.12.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 18:53