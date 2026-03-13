Trend Galeri Trend Yaşam Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? TV8 ile 12 Mart 2026 Survivor'da aile ödülü heyecanı!

Survivor 2026'nın en kritik virajlarından biri olan iletişim ödülü için nefesler tutuldu. 12 Mart akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan yeni bölümde, ailelerine duydukları özlemle parkura çıkan yarışmacılar arasında duygusal anlar yaşandı. Survivor iletişim ödülünü kazanan takım, sevdiklerinden gelecek haberlerle moral depolarken, ada konseyi öncesi dengeler tamamen değişti.

Giriş Tarihi: 13.03.2026 01:18
Survivor Türkiye'de 10. haftanın en beklenen mücadelesi olan iletişim oyunu, yarışmacıları psikolojik olarak en çok zorlayan etap oldu. "Artık bir istek değil, bir ihtiyaç" denilen bu özel ödül için Ünlüler ve Gönüllüler takımı adeta canını dişine taktı. Parkurdaki hırs yerini gözyaşlarına bıraktı.

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2026'da ünlüler ve gönüller ailelerinden haber alabilmek için mücadele ediyor.

Survivor'ın zorlu ada şartlarında açlık ve yorgunlukla mücadele eden yarışmacılar için aile özlemi en büyük sınav.

Oyunda kazanan taraf Gönüllüler (Mavi Takım) oldu.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1. LİNA

2. NİSANUR

