Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? TV8 ile 12 Mart 2026 Survivor'da aile ödülü heyecanı!
Survivor 2026'nın en kritik virajlarından biri olan iletişim ödülü için nefesler tutuldu. 12 Mart akşamı TV8 ekranlarında yayınlanan yeni bölümde, ailelerine duydukları özlemle parkura çıkan yarışmacılar arasında duygusal anlar yaşandı. Survivor iletişim ödülünü kazanan takım, sevdiklerinden gelecek haberlerle moral depolarken, ada konseyi öncesi dengeler tamamen değişti.
Giriş Tarihi: 13.03.2026 01:18