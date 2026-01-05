Trend Galeri Trend Yaşam SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 4 Ocak Survivor'da ödül oyunu ve kader konseyi heyecanı!

Dominik Cumhuriyeti'nde rüzgar sert esmeye devam ediyor! Survivor 2026'nın bu akşam yayınlanan yeni bölümünde, yarışmacılar hem ödül oyunu hem de adada kalma mücadelesi olan eleme düellosu için parkura çıktı. Yeni yılın ilk büyük haftasında gerçekleşen bu kritik mücadelede, ödülü kazanan takım moral depolarken; düelloyu kaybeden isim için yolun sonu değil, daha zorlu bir sınav olan "Kader Konseyi" göründü. Peki, Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? İşte 4 Ocak 2026 tarihli son bölüm detayları.

Giriş Tarihi: 05.01.2026 01:07