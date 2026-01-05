Trend Galeri Trend Yaşam SURVİVOR KİM ELENDİ? TV8 ile 4 Ocak Survivor'da ödül oyunu ve kader konseyi heyecanı!

Dominik Cumhuriyeti'nde rüzgar sert esmeye devam ediyor! Survivor 2026'nın bu akşam yayınlanan yeni bölümünde, yarışmacılar hem ödül oyunu hem de adada kalma mücadelesi olan eleme düellosu için parkura çıktı. Yeni yılın ilk büyük haftasında gerçekleşen bu kritik mücadelede, ödülü kazanan takım moral depolarken; düelloyu kaybeden isim için yolun sonu değil, daha zorlu bir sınav olan "Kader Konseyi" göründü. Peki, Survivor kim elendi, ödül oyununu kim kazandı? İşte 4 Ocak 2026 tarihli son bölüm detayları.

Giriş Tarihi: 05.01.2026 01:07
Ünlüler ve Gönüllüler takımları, bu akşam adadaki yaşam şartlarını kolaylaştıracak dev bir ödül için karşı karşıya geldi. Parkurdaki fiziksel güç ve atışlardaki odaklanma, kazanan takımı belirleyen en büyük etken oluyor. Ödül oyununun hemen ardından ise nefesler, haftanın gitme adayları arasında yapılacak olan eleme düellosu için tutuldu. Bu yılın yeni kuralı gereği, düelloyu kaybeden isim hemen adaya veda etmiyor; kaderini belirlemek üzere Kader Konseyi'ne çıkacak. Peki, Survivor kim elendi?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gecenin ilk mücadelesinde takımlar, büyük ödül için ter döküyor.

Gecenin kazananı Kırmızı - Ünlüler Takımı oluyor.

SURVİVOR'DA ELEME DÜELLOSU HEYECANI: KİM KAYBETTİ?

Hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunları sonrası potaya giren isimler, adada kalabilmek için bireysel performanslarını sergiliyor.

Düellonun kaybedeni Selen oluyor.

YENİ KURAL: KADER KONSEYİ NEDİR?

Survivor 2026'nın en çok konuşulan yeniliği olan Kader Konseyi, düelloyu kaybeden yarışmacı için son bir şans veya kesin veda anlamına geliyor.

Düelloyu kaybeden isim konseye çıkar ve rakip takıp yarışmacının kaderini belirler.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Konseyde rakip takip düelloyu kaybeden Selen'i takımlarına katmak istemedi. Bu nedenle Survivor'da elenen Selen oldu.

