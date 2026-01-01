Trend
Survivor Lina Hourich kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? 2026 Gönüllüler takımında!
Survivor 2026 heyecanı için geri sayım sürerken, Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Lina Hourich, yılbaşı gecesi izleyiciyle buluşuyor. 31 Aralık akşamı yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Survivor kadrosunun bir parçası olarak sahne alacak olan Hourich, atletik yapısı ve sporcu geçmişiyle merak konusu oldu. Peki, Survivor Lina Hourich kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte detaylar.
Giriş Tarihi: 01.01.2026 08:12