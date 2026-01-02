SURVİVOR LİNA KİMDİR? Lina Hourich Survivor 2026 Gönüllüler kadrosunda!

TV8 ekranlarının her yıl büyük ilgiyle takip edilen yarışması Survivor, 2026 sezonuna iddialı bir Gönüllüler kadrosuyla giriş yapıyor. Bu kadronun en merak edilen isimlerinden biri olan Lina Hourich, sporcu kimliği ve disipliniyle ön plana çıkıyor. İşte Lina Hourich'in hayatı, yaşı ve mesleği hakkında merak edilenler.