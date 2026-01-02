Trend Galeri Trend Yaşam SURVİVOR LİNA KİMDİR? Lina Hourich Survivor 2026 Gönüllüler kadrosunda!

Survivor 2026 heyecanı için geri sayım sürerken, Gönüllüler takımının dikkat çeken isimlerinden biri olan Lina Hourich, yılbaşı gecesi izleyiciyle buluşuyor. 31 Aralık akşamı yayınlanacak olan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında Survivor kadrosunun bir parçası olarak sahne alacak olan Hourich, atletik yapısı ve sporcu geçmişiyle merak konusu oldu. Peki, Survivor Lina Hourich kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 02.01.2026 20:21 Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 20:22
TV8 ekranlarının her yıl büyük ilgiyle takip edilen yarışması Survivor, 2026 sezonuna iddialı bir Gönüllüler kadrosuyla giriş yapıyor. Bu kadronun en merak edilen isimlerinden biri olan Lina Hourich, sporcu kimliği ve disipliniyle ön plana çıkıyor. İşte Lina Hourich'in hayatı, yaşı ve mesleği hakkında merak edilenler.

SURVİVOR LİNA KİMDİR?

Lina Hourieh, dijital içerik üretimi, dövme sanatı, stil danışmanlığı gibi alanlarda çalışıyor. Survivor'da yarışacak Lina'nın spora da ilgi duyduğu bilinenler arasında.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Başak Cücü
Engincan Tura
Nisanur Güler
Eren Semerci
Gözde Bozkurt
Erkan Bilben
Lina Hourich
Onur Alp Çam
Ramazan Sarı

