Trend Galeri Trend Yaşam Survivor ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Ocak Survivor'da eleme düellosu heyecanı

Dominik Cumhuriyeti'nde rüzgar sert esmeye devam ediyor! Survivor 2026'nın bu akşam yayınlanan yeni bölümünde, yarışmacılar hem ödül oyunu hem de adada kalma mücadelesi olan eleme düellosu için parkura çıktı. Yeni yılın ilk büyük haftasında gerçekleşen bu kritik mücadelede, ödülü kazanan takım moral depolarken; düelloyu kaybeden isim için yolun sonu değil, daha zorlu bir sınav olan "Kader Konseyi" göründü. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Eleme düellosunda hangi isim kaybetti? İşte 4 Ocak 2026 tarihli son bölüm detayları.

Giriş Tarihi: 04.01.2026 21:17 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 21:21
Ünlüler ve Gönüllüler takımları, bu akşam adadaki yaşam şartlarını kolaylaştıracak dev bir ödül için karşı karşıya geldi. Parkurdaki fiziksel güç ve atışlardaki odaklanma, kazanan takımı belirleyen en büyük etken oluyor. Ödül oyununun hemen ardından ise nefesler, haftanın gitme adayları arasında yapılacak olan eleme düellosu için tutuldu. Bu yılın yeni kuralı gereği, düelloyu kaybeden isim hemen adaya veda etmiyor; kaderini belirlemek üzere Kader Konseyi'ne çıkacak. Peki, Survivor eleme düellosunu kim kaybetti?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Gecenin ilk mücadelesinde takımlar, büyük ödül için ter döküyor.

Henüz oyun devam ettiği ve yayın süreci sürdüğü için kazanan takım birazdan netleşecek.

SURVİVOR'DA ELEME DÜELLOSU HEYECANI: KİM KAYBETTİ?

Hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunları sonrası potaya giren isimler, adada kalabilmek için bireysel performanslarını sergiliyor.

YENİ KURAL: KADER KONSEYİ NEDİR?

Survivor 2026'nın en çok konuşulan yeniliği olan Kader Konseyi, düelloyu kaybeden yarışmacı için son bir şans veya kesin veda anlamına geliyor.

Düelloyu kaybeden isim konseye çıkar ve rakip takıp yarışmacının kaderini belirler.

Beklenen sonuçlar henüz gelmedi. Konseyin yapılması bekleniyor.

