Trend Galeri Trend Yaşam Survivor ödül oyununu kim kazandı? TV8 ile 4 Ocak Survivor'da eleme düellosu heyecanı

Dominik Cumhuriyeti'nde rüzgar sert esmeye devam ediyor! Survivor 2026'nın bu akşam yayınlanan yeni bölümünde, yarışmacılar hem ödül oyunu hem de adada kalma mücadelesi olan eleme düellosu için parkura çıktı. Yeni yılın ilk büyük haftasında gerçekleşen bu kritik mücadelede, ödülü kazanan takım moral depolarken; düelloyu kaybeden isim için yolun sonu değil, daha zorlu bir sınav olan "Kader Konseyi" göründü. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? Eleme düellosunda hangi isim kaybetti? İşte 4 Ocak 2026 tarihli son bölüm detayları.

Giriş Tarihi: 04.01.2026 21:17 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 21:21