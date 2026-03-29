Survivor Seren Ay diskalifiye mi oldu, cezası nedir? Acun Ilıcalı’dan beklenen kader konseyi kararı

Survivor 2026 sezonunun en çok konuşulan isimlerinden olan Seren Ay, son bölümde yaşanan kural ihlalleri sonrası diskalifiye riskiyle karşı karşıya kaldı. İzleyiciler, "Seren Ay Survivor'dan elenecek mi?" sorusuna yanıt ararken, Acun Ilıcalı kader konseyinde nihai kararı açıkladı.

Giriş Tarihi: 29.03.2026 22:22 Güncelleme Tarihi: 29.03.2026 22:24
Dominik Cumhuriyeti'nde heyecan fırtınası hız kesmeden devam ederken, yarışmanın favori isimlerinden Seren Ay'ın karıştığı son olaylar gündeme bomba gibi düştü. Oyun alanındaki tutumları ve kural sınırlarını zorlayan hamleleri nedeniyle prodüksiyon tarafından incelemeye alınan yarışmacı için karar açıklandı.

SEREN AY DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

Survivor'ın son haftalarında agresif tavırları ve teknik kural ihlalleriyle dikkat çeken Seren Ay, rakip takımla girdiği sert diyaloglar ve oyun sırasında sergilediği hareketler nedeniyle uyarı almıştı. Ancak son oyunla birlikte yaşananlar, bardağı taşıran son damla oldu.

SURVİVOR SEREN AY'IN CEZASI NE OLACAK?

Seren Ay diskalifiye olmadı ancak 8 ödülden yararlanamama cezası verildi.

Acun Ilıcalı artık kredisinin kalmadığını hatırlatırken Seren Ay bu akşamki bölümde de Ilıcalı'nın tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan olaydan dolayı pişman olmayan Seren Ay'ın tavırları kader konseyinde konuşuldu.

