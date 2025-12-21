Trend Galeri Trend Yaşam Survivor ünlüler gönüllüler yarışmacıları kimler? Survivor 2026 sezonu ne zaman başlıyor?

Survivor ünlüler gönüllüler yarışmacıları kimler? Survivor 2026 sezonu ne zaman başlıyor?

Televizyon dünyasının en zorlu yarışması Survivor 2026 sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Acun Ilıcalı'nın heyecanla beklenen yeni sezon kadrosunu parça parça açıklamasıyla birlikte, hem Ünlüler hem de Gönüllüler takımındaki isimler netleşmeye başladı. Bayhan'dan milli sporculara kadar sürpriz isimlerin yer aldığı Survivor ne zaman başlayacak, yarışmacıları kimler? İşte yarışmanın başlangıç tarihi.

Giriş Tarihi: 21.12.2025 06:14
Survivor ünlüler gönüllüler yarışmacıları kimler? Survivor 2026 sezonu ne zaman başlıyor?

Survivor 2026 yılında "Ünlüler-Gönüllüler" formatıyla geri dönüyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kadroyu bir bir duyururken, izleyiciler Dominik parkurlarındaki yeni rekabetin ilk düdüğünü bekliyor. Şarkıcılar, oyuncular ve şampiyon sporcuların yer aldığı dev kadro, adada hayatta kalma mücadelesi verecek. İşte, Survivor yarışmacıları:

Survivor ünlüler gönüllüler yarışmacıları kimler? Survivor 2026 sezonu ne zaman başlıyor?

SURVİVOR 2026 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yarışmanın takipçileri için müjdeli haber geldi. Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler programı, yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü yayın hayatına merhaba diyecek. Gelenekselleşen "ilk bölüm" heyecanıyla yarışmacılar Dominik'e ilk adımlarını atacaklar.

Survivor ünlüler gönüllüler yarışmacıları kimler? Survivor 2026 sezonu ne zaman başlıyor?

SURVİVOR 2026 ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Acun Ilıcalı tarafından şu ana kadar resmi olarak duyurulan Ünlüler takımı yarışmacıları şunlar:

Bayhan: Popstar yarışmasıyla tanınan ve kendine has tarzıyla sevilen şarkıcı, bu sezonun en merak edilen isimlerinden biri.

Keremcem: Ünlü şarkıcı ve oyuncu, yeteneğini bu kez zorlu parkurlarda gösterecek.

Serhan Onat: Genç ve başarılı oyuncu, fiziksel gücüyle adada fark yaratmaya aday.

Dilan Çıtak: İbrahim Tatlıses'in kızı olan şarkıcı, enerjisiyle kadronun dikkat çeken isimleri arasında.

Selen Görgüzel: Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, Survivor'un zorlu şartlarında mücadele verecek.

Mert Nobre: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldız golcüsü, yeşil sahalardan sonra şimdi kumda ter dökecek.

Meryem Boz: Milli voleybolcu ("Mavi Şimşek"), atletik yapısıyla Ünlüler takımının en büyük kozlarından biri olacak.

Seren Ay Çetin: Milli boksör, şampiyonluk azmini Dominik parkurlarına taşıyacak.

Survivor ünlüler gönüllüler yarışmacıları kimler? Survivor 2026 sezonu ne zaman başlıyor?

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMI

Zorlu elemelerden geçerek kadroya dahil olan Gönüllüler takımında ise şu isimler yer alıyor:

Nisanur Güler

Gözde Bozkurt

Lina Hourich

Ramazan Sarı

Onur Alp Çam

Erkan Bilben

Eren Semerci

Engincan Tura

Survivor ünlüler gönüllüler yarışmacıları kimler? Survivor 2026 sezonu ne zaman başlıyor?