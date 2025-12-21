Survivor ünlüler gönüllüler yarışmacıları kimler? Survivor 2026 sezonu ne zaman başlıyor?

SURVİVOR 2026 ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Acun Ilıcalı tarafından şu ana kadar resmi olarak duyurulan Ünlüler takımı yarışmacıları şunlar:

Bayhan: Popstar yarışmasıyla tanınan ve kendine has tarzıyla sevilen şarkıcı, bu sezonun en merak edilen isimlerinden biri.

Keremcem: Ünlü şarkıcı ve oyuncu, yeteneğini bu kez zorlu parkurlarda gösterecek.

Serhan Onat: Genç ve başarılı oyuncu, fiziksel gücüyle adada fark yaratmaya aday.

Dilan Çıtak: İbrahim Tatlıses'in kızı olan şarkıcı, enerjisiyle kadronun dikkat çeken isimleri arasında.

Selen Görgüzel: Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, Survivor'un zorlu şartlarında mücadele verecek.

Mert Nobre: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldız golcüsü, yeşil sahalardan sonra şimdi kumda ter dökecek.

Meryem Boz: Milli voleybolcu ("Mavi Şimşek"), atletik yapısıyla Ünlüler takımının en büyük kozlarından biri olacak.

Seren Ay Çetin: Milli boksör, şampiyonluk azmini Dominik parkurlarına taşıyacak.