Survivor ünlüler gönüllüler yarışmacıları kimler? Survivor 2026 sezonu ne zaman başlıyor?

SURVİVOR 2026 ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?
Acun Ilıcalı tarafından şu ana kadar resmi olarak duyurulan Ünlüler takımı yarışmacıları şunlar:
Bayhan: Popstar yarışmasıyla tanınan ve kendine has tarzıyla sevilen şarkıcı, bu sezonun en merak edilen isimlerinden biri.
Keremcem: Ünlü şarkıcı ve oyuncu, yeteneğini bu kez zorlu parkurlarda gösterecek.
Serhan Onat: Genç ve başarılı oyuncu, fiziksel gücüyle adada fark yaratmaya aday.
Dilan Çıtak: İbrahim Tatlıses'in kızı olan şarkıcı, enerjisiyle kadronun dikkat çeken isimleri arasında.
Selen Görgüzel: Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel, Survivor'un zorlu şartlarında mücadele verecek.
Mert Nobre: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldız golcüsü, yeşil sahalardan sonra şimdi kumda ter dökecek.
Meryem Boz: Milli voleybolcu ("Mavi Şimşek"), atletik yapısıyla Ünlüler takımının en büyük kozlarından biri olacak.
Seren Ay Çetin: Milli boksör, şampiyonluk azmini Dominik parkurlarına taşıyacak.