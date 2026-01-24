Trend
Survivor yeni yarışmacılar kimler? Acun Ilıcalı acil durum konseyinde açıkladı! 2026 Survivor yedekleri
Survivor 2026'da yaşanan beklenmedik gelişmeler sonrası yedek yarışmacılar yeniden gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın acil durum konseyi açıklamasıyla birlikte yarışmaya dahil olabilecek isimler merak edilirken, Survivor yedek kadrosuna dair detaylar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.
