Survivor yeni yarışmacılar kimler? Acun Ilıcalı acil durum konseyinde açıkladı! 2026 Survivor yedekleri

Survivor 2026'da yaşanan beklenmedik gelişmeler sonrası yedek yarışmacılar yeniden gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın acil durum konseyi açıklamasıyla birlikte yarışmaya dahil olabilecek isimler merak edilirken, Survivor yedek kadrosuna dair detaylar izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 24.01.2026 20:43 Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 20:51
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026'da yarışmanın gidişatını etkileyecek önemli bir süreç başladı. Acun Ilıcalı'nın acil durum konseyiyle yaptığı değerlendirmelerin ardından gözler yedek yarışmacılara çevrilirken, Survivor'a dahil olabilecek isimler ve yedek listesi araştırılmaya başlandı.

ACUN ILICALI'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA!

Acun Ilıcalı,Acun Ilıcalı, izleyenleri ve yarışmacıları şaşırtan açıklamasında; "Survivor 2026'da acil durum konseyine hoş geldiniz arkadaşlar. Normalin dışında bir durum var. İki yeni eski yarışmacı Survivor'a dahil oluyor. İki yeni yarışmacımız daha gelsin. Survivor'da bir ilk yaşayacaksınız. 20 yıl olmuş, ilk kez hep beraber bir yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR YEDEK YARIŞMACILARI KİMLER OLDU?

Survivor 2026 yedeklere erkeklerde Doğuş, Barış Murat Yağcı, Osman Can ve Sercan, kadınlarda ise Tuğçe Melis, Büşra, Nefise Karatay ve Nagihan dahil oldu.

SURVIVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Eleme düellosunda Erkan ve Eren karşı karşıya geldi. Düelloyu Eren kazanırken; yarışmaya veda eden isim ise Erkan oldu.

