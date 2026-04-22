Süs Sanıyorsanız Yanılıyorsunuz! O Düğme Olmasa Pantolonunuzun Ömrü Sadece 1 Hafta Olurdu
Kot pantolonların ceplerinde bulunan o minik metal parçalara hiç dikkat ettiniz mi? Çoğu kişi bu parçaları sadece dekoratif bir detay veya tasarımın bir parçası sanıyor. Ancak işin aslı çok başka! Meğer o küçük düğmeler, kot pantolonların bir moda ikonuna dönüşmesini sağlayan mühendislik harikasıymış.
Giriş Tarihi: 22.04.2026 11:56